Wandal niszczył samochody. Jeden z kierowców zareagował jak w GTA (wideo)

Tego się nie spodziewałem.





GTA w prawdziwym życiu

Sceny rodem z serii gier komputerowych Grand Theft Auto rozegrały się jakiś czas temu w Chicago, gdzie niezidentyfikowany mężczyzna postanowił rzucać kamieniami w przejeżdżające samochody. Dlaczego to robił? Nie wiadomo. Wiadomym było jednak to, że któryś z kierowców nie pozostanie obojętny na taką postawę. I stało się.Anonimowy wandal w pewnym momencie cisnął kamieniem w stronę samochodu marki Ford, przejeżdżającego na przeciwległym pasie ruchu. Kamień najpewniej nie uderzył w pojazd, ale kierowca zauważył, że jest celem agresji. Zamiast przyspieszyć, zwolnił i prawdopodobnie krzyknął coś w stronę napastnika. Ten w reakcji rzucił w stronę auta kolejnym przedmiotem podniesionym z chodnika. Kierowcy puściły nerwy.Kierujący Fordem wpadł w szał, zawrócił, wjechał na chodnik i z gazem wciśniętym w podłogę ruszył w stronę agresora. Co się stało dalej? Zobaczcie sami.Wśród komentujących ten dość ochoczo repostowany w sieci film nie brakowało osób popierających działanie kierowcy. Czy odpowiadanie agresją na agresję to właściwa droga? Nie jestem pewny czy powrót do samosądów jest dobrym pomysłem.Źródło: YouTube