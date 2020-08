Właśnie pobito kolejny rekord prędkości Internetu

Wynik wgniata w fotel.

Doktor Lidia Galdino, członkini zespołu naukowców, który pobił ostatni rekord prędkości Internetu. | Źródło: James Tye / UCL

Rezultat uzyskany dzięki najnowszym technologiom

Rzecz jasna, aby osiągnąć omawianą prędkość, uczeni z Wielkiej Brytanii i Japonii musieli się nieźle napracować. W skrócie, opracowali oni technologie, które pozwoliły zmieścić wewnątrz istniejącej infrastruktury światłowodowej więcej informacji. Z reguły szerokość pasma (przepustowość) takiej infrastruktury wynosi do 4,5 THz (9 THz w przypadku infrastruktur wykorzystujących ostatnie z nowych rozwiązań). System opracowany przez inżynierów z Xtera, KDDI Research oraz University College London podniósł granicę szerokości pasma do 16,8 THz.Wspomniany system wykorzystuje nowo opracowane technologie pozwalające na modulację światła, polegającą na zmienianiu jego jasności, polaryzacji fali, i nie tylko. To właśnie one pozwalają zmieścić w światłowodach więcej informacji.Jako że do osiągnięcia omawianego wyniku wykorzystano takie światłowody jak te, które już łączą wiele miejsc na świecie, teoretycznie wdrożenie rozwiązań, które to umożliwiły, byłoby bajecznie proste. Nie byłoby konieczności wymieniania kilometrów przewodów. Wystarczyłoby zmodernizować tak zwane wzmacniacze światłowodowe, występujące w istniejącej infrastrukturze co jakieś 40 do 100 kilometrów.Źródło: University College London , fot. tyt. Unsplash/ Umberto