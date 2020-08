Mam nadzieję, że lubisz nowego Facebooka. Stary wygląd zostanie wyłączony

To musiało w końcu nastąpić.





Klasyczny wygląd Facebooka odejdzie w niepamięć

W kwietniu 2019 roku, w trakcie wydarzenia o nazwie F8, Facebook po raz pierwszy zaprezentował nową szatę graficzną swojego serwisu społecznościowego. Pierwsi użytkownicy mogli testować go jeszcze w październiku ubiegłego roku. Opinie? Mieszane. Nowy, spójny z wyglądem aplikacji mobilnej wygląd przeglądarkowego Facebooka dopiero w marcu bieżącego roku udostępniono wszystkim chętnym . Piotr się nim zachwycał, a ja po kilku minutach korzystania miałem dość. Wkrótce nie będzie dla niego alternatywy.Począwszy od dziś każda osoba logująca się na Facebooka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jest witana nowym motywem (do wyboru wariant ciemny i jasny). Oczom internautów, którzy zdecydowali się kliknąć w opcję natychmiastowego przywrócenia klasycznego wyglądu serwisu społecznościowego (w tym ja), ukazuje się komunikat mówiący o tym, iż we wrześniu klasyczny interfejs zostanie finalnie wyłączony.