Play kusi nową ofertą internetu bezprzewodowego. Ceny od 35 złotych

Play kontynuuje ofensywę związaną ze swoją ofertą internetową. Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że fioletowy operator przygotował nową propozycję, która może spodobać się studentom. Chodziło wtedy o internet stacjonarny bez umowy terminowej , oferowany w całkiem kuszącej cenie. Dziś chcieliśmy podzielić się doniesieniami na temat najnowszych pakietów internetu bezprzewodowego w Play.Z dniem 20 sierpnia Play sieć Play uruchomiła ofertę internetu bezprzewodowego dostępną wraz z urządzeniem w cenie od 35 złotych miesięcznie. Osoby, które zdecydują się zaufać operatorowi będą mogły za dodatkową opłatą w wysokości już od 10 złotych miesięcznie korzystać z usługi telewizyjnej PLAY NOW TV i otrzymają pakiet HBO GO w prezencie.Wraz z modyfikacją dotychczasowej oferty, Play ujednolica ceny internetu bezprzewodowego i stacjonarnego. W podstawowym pakiecie internetu bezprzewodowego dla domu liczyć można na 70 GB transferu. Pakiety wyższe nakładają na użytkownika mniejsze ograniczenia w zakresie korzystania z sieci. Pakietu to:Operator kusi możliwością dokupienia routera Huawei 5G CPE Pro 2 do najwyższego z pakietów, co podniesie opłatę miesięczną do 100 złotych. Play oferuje w ramach umowy szeroki wachlarz urządzeń - routery mobilne, domowe oraz tablet lub laptop. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupić internet wyłącznie z kartą SIM.Nowi użytkownicy Play Internet w każdej z ofert otrzymają również możliwość rozszerzenia usług o telewizję PLAY NOW TV BOX z najnowszą wersją dekodera już od 10 zł miesięcznie, z dostępem do 50 kanałów oraz programów rozrywkowych, informacyjnych i ogólnych. Osoby ceniące wolność wyboru i różnorodność treści mogą się zdecydować na ofertę rozszerzoną za 35 zł miesięcznie, dzięki czemu zyskają pakiety EXTRA, SPORT, KIDS i NEWS na cały okres trwania umowy. Wybierając jednocześnie Play Internet oraz PLAY NOW TV BOX klienci mogą oglądać kanały HBO oraz materiały z biblioteki filmów i seriali HBO GO nawet przez 12 miesięcy za darmo.W każdym z pakietów Play zapewnia użytkownikom 6 miesięcy dostępu do serwisu muzycznego Tidal oraz do platformy streamingowej Amazon Prime Video oraz 1 miesiąc korzystania z Ochrony Internetu.Źródło: Play