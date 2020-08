Awaria Gmail. Co się dzieje z załącznikami? (20.08.2020)

Poczta Google nie działa.





Nie działa dodawanie załączników na Gmail

Dodawanie załącznika nie powiodło się. Taki komunikat widzą dziś użytkownicy poczty Google przy próbie załączenia pliku. | Źródło: mat. własne

Ile potrwa awaria Gmail?

Niemiła niespodzianka spotkała dziś użytkowników poczty od Google. Gmail od samego rana nie działa poprawnie, a problem dotyczy nie tylko mieszkańców Polski. Awaria Gmail ma charakter globalny, a o usterce donoszą użytkownicy z Europy, Japonii, Australii, części Stanów Zjednoczonych, Indii i Malezji.Wygląda na to, ze od momentu rozpoczęcia awarii - mniej więcej od godziny 7:30 rano - Google udało się przywrócić częściowe działanie swojej poczty. Obecnie na Gmail nie da się dodawać załączników, ale wiele osób ma już możliwość wysyłania wiadomości.Wśród najczęściej raportowanych problemów są te związane z wysyłaniem maili, dodawaniem załączników i uzyskaniem dostępu do skrzynki pocztowej. Serwis Downdetector pokazuje, że kłopoty powoli ustępują.Serwis Downdetector potwierdza: awaria Gmail 20 sierpnia 2018 roku jest faktem. | Źródło: mat. własneWydaje się, że problemy techniczne powinny zostać całkowicie zażegnane na przestrzeni następnych kilku godzin. Na szczęście nie dotyczą one innych usług Google - potwierdziliśmy, że Zdjęcia, Dysk, YouTube i inne działają poprawnie.Źródło: mat. własny, Downdetector