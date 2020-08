Lubisz Paczkomaty? Z tym kodem swoje paczki wyślesz taniej

Obniżka cen.





Szybkie Nadania w Paczkomatach teraz jeszcze tańsze

Jak skorzystać z promocji na Szybkie Nadania?



Sprawdź, czy Twoja paczka ma odpowiedni rozmiar i waży mniej niż 5 kg Wejdź na stronę szybkienadania.pl Wybierz rozmiar "Mała paczka" podczas wypełniania formularza Zaznacz pole w miejscu "Mam kod rabatowy" i wpisz hasło lekkapaczka

Gabaryt A - 15,49 zł

Gabaryt B - 16,49 zł

Gabaryt C – 19,99 zł

Pobierz aplikację InPost Mobile na swój telefon

Paczkomaty od InPostu stały się jedną z najpopularniejszych form przekazywania sobie paczek w kraju. Polacy pokochali usługę przede wszystkim za gwarantowaną przez nią wygodę w zakresie odbioru i nadawania przesyłek, niskie koszty wysyłki, czy też innowacyjne rozwiązania pokroju użytecznej aplikacji mobilnej i funkcji pokroju Multiskrytki . Z radością informuję, że w ramach najnowszej promocji możecie wysyłać swoje paczki jeszcze taniej.Od teraz paczki o gabarycie A (8 x 38 x 64 cm) i wadze do 5 kilogramów za pośrednictwem Paczkomatów wysyłać można w cenie zaledwie 9,99 złotych. W przypadku opcji wysyłki kurierskiej cena ta wynosi 12,49 złotych. W trakcie składania zamówienia wystarczy zastosować kod zniżkowy.Z Paczkomatów najwygodniej korzysta się z poziomu mobilnej aplikacji. | Źródło: mat. własnyRównocześnie InPost poinformował o obniżeniu cen nadań dla wszystkich gabarytów paczek wysyłanych z Paczkomatów na adres. Ceny przy wysyłkach z Paczkomatu do Domu wynoszą:Promocyjne ceny obowiązują od 18 sierpnia do 31 października 2020 roku.Przypominamy, że z usług firmy InPost bardzo wygodnie korzysta się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Za jej pomocą sprawdzicie status przesyłek, na które oczekujecie, a także otworzycie skrytkę w sposób zdalny, unikając stania w ewentualnej kolejce. Aplikację InPost Mobile na smartfony z Androidem pobierzecie bezpłatnie za pośrednictwem naszej bazy plików. Wariant na iOS znajdziecie w App Store.Źródło: Inpost.pl