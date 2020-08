Mgnienie oka i maseczka na twarzy. Zwariowany miotacz hitem YouTube

Brak przestrzegania zaleceń, to globalny problem Restrykcje w Polsce spowodowane koronawirusem nie są już tak ostre jak w wiosną, ale wciąż pewnie ograniczenia obowiązują. Wiele osób do tej pory pracuje zdalnie, a w sklepach czy innych zamkniętych skupiskach ludzi trzeba nosić maseczki, aby zmniejszyć szanse na rozprzestrzenienie patogenów.



Jednak wielu ludzi mimo zniesienia części ograniczeń i tak nie stosuje się do zakrywania ust i nosa w obowiązkowych miejscach. Co w takim razie można zrobić, aby szybko pozbyć się tego problemu? Allen Pan z USA nie ma może w swoich stronach identycznych przepisów, ale problem z nieprzestrzeganiem noszenia maseczek wydaje się być podobny w USA. A konkretnie Huntington Beach w południowej Kalifornii.



Zobacz również: Pierzecie swoje maseczki? Zamiast tego, można je wysterylizować UVC z CleansBox



Jednak wielu ludzi mimo zniesienia części ograniczeń i tak nie stosuje się do zakrywania ust i nosa w obowiązkowych miejscach. Co w takim razie można zrobić, aby szybko pozbyć się tego problemu? Allen Pan z USA nie ma może w swoich stronach identycznych przepisów, ale problem z nieprzestrzeganiem noszenia maseczek wydaje się być podobny w USA. A konkretnie Huntington Beach w południowej Kalifornii.

Jak zaznacza autor kanału YouTube "Allen Pan - Sufficiently Advanced", to jedno z miejsc w USA, w którym bardzo wielu ludzi nie zakrywa twarzy mimo oficjalnych zaleceń. Idealny poligon na testy nowostworzonego miotacza maseczek! Tak, Allen Pan stworzył pneumatyczny pistolet, który strzela maseczkami do twarzy.



Jak zrobić nietypowy pistolet na maseczki do twarzy?

Nietypowy miotacz został wykonany m.in. z naboju z gazem pod wysokim ciśnieniem, pistoletu na spreje (nawet nie wiedziałem, że można kupić taki gadżet zakładany na puszkę), rurek, metalowego stelaża, niewielkiej garści elektryki do sterowania uwalnianiem małych porcji gazu i laserowego wskaźnika w roli celownika. Broń miota zwykłymi maseczkami chirurgicznego typu, ale lekko przerobionymi. Zamiast dwóch pętelek na uszy, te przystosowane do wystrzeliwania mają cztery ciężarki na końcach sznurka, które dociążają oryginalny pocisk i utrzymują go na twarzy "ofiary".



foto. Allen Pan - Sufficiently Advanced @ YouTube



W praktyce okazuje się, że celne założenie maski na odległość nie jest tak łatwe. Twórca projektu miał jednak szczęście i już za pierwszym razem przy próbie na manekinie, wszystko poszło idealnie. Proces budowania miotacza i używanie w rejonach Huntinton Beach zostało uwiecznione przez Allena w wideo na jego kanale. Do tej pory wideo zobaczyło ponad 850 tysięcy internautów.



Zobacz również: Poręczny gadżet na czas pandemii koronawirusa. Dozownik Go.C - wygoda i szybkość



W praktyce okazuje się, że celne założenie maski na odległość nie jest tak łatwe. Twórca projektu miał jednak szczęście i już za pierwszym razem przy próbie na manekinie, wszystko poszło idealnie. Proces budowania miotacza i używanie w rejonach Huntinton Beach zostało uwiecznione przez Allena w wideo na jego kanale. Do tej pory wideo zobaczyło ponad 850 tysięcy internautów.Źródło i foto: Allen Pan - Sufficiently Advanced @ YouTube

Szybki sposób na kogoś, kto nie założył maseczki.