Panasonic zaczyna sprzedaż kabiny do... pracy z domu

Czy tak będzie wyglądała przyszłość?





Praca zdalna to przyszłość?





fot. Panasonic

Praca z domu zaskoczyła wiele osób na całym świecie. W związku z pandemią koronawirusa, wielu użytkowników musiało zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Panasonic postanowił pójść za ciosem i stworzył specjalne rozwiązanie dla osób, które nie mają u siebie w mieszkaniu przystosowanej przestrzeni do pracy. Japońska firma opracowała, która zawiera w sobie wszystko to, czego potrzebuje osoba pracująca ze swojego domu.Panasonic Komoru to kabina biurowa, która wygląda nieco lepiej niż te, do których przyzwyczaił nas. Japońska firma zaprojektowała swoje rozwiązanie opierając się na drewnianych płytach. Całość posiada zintegrowane, dopasowane biurko, które ma pasować do wielu mieszkań.Pomysł polega na tym, iż Komoru ma dać użytkownikowi około jednego metra kwadratowego– po zakończeniu pracy będzie można je oczywiście odstawić i powrócić do rzeczywistości. Oczywiście całość nie nadaje się do wielu zastosowań, ale może przydać się podczas prostej pracy biurowej.Obecnie Panasonic sprzedaje Komoru jedynie w Japonii, ale jest bardziej niż prawdopodobne, że firma rozszerzy swoje rozwiązanie także na inne kraje oraz rynki. Duże firmy już teraz zapowiadają, iż będą chciały trzymać swoich pracownikówOd początku pandemii koronawirusa w sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy wielu osób na to, iż nie posiadają one miejsca przystosowanego do pracy w domu. Bardzo możliwe, że Komoru rozwiąże ten problem.Innym problemem jednak w przypadku kabiny biurowej Panasonica jest jej cenaŹródło: BI / fot. Panasonic