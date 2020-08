Natrętny dzik kradnie laptopa nagiego mężczyzny, zajście hitem Internetu

Kuriozalna sytuacja.





Złodziej z kłami i kopytami

Cóż, spotkania dzików z ludźmi nie zawsze kończą się dobrze. Zwierzęta te potrafią być bowiem agresywne, zwłaszcza gdy stają w obronie swojego potomstwa. Na szczęście bywa i tak, że z ich udziałem dojdzie co najwyżej do zabawnej sytuacji. Właśnie taka sytuacja niedawno miała miejsce w Niemczech. Na czym polegała? W skrócie, na zuchwałej kradzieży.Incydent wydarzył się nad jeziorem Teufelssee w zachodnim Berlinie. Tam, u wybrzeża wodnego zbiornika, pojawił się dzik (locha) z młodymi, który niespodziewanie ukradł torbę należącą do nagiego plażowicza. W torbie tej znajdował się między innymi laptop. Choć dla złodzieja był to łup raczej bezwartościowy, dla właściciela miał wartość dość sporą. Dlatego właściciel, wciąż nago, zaczął dzika gonić - zdeterminowany, by swą własność odzyskać.Co najlepsze, zdarzenie to zostało uwiecznione na zdjęciach – zdjęciach, które na zawsze zapiszą się na kartach historii. Ich autorką jest Adele Landauer – mieszkanka Berlina, która w dniu incydentu także miała szczęście przebywać nad jeziorem Teufelssee.Należy wspomnieć, że ostatecznie skradziona torba z laptopem ponownie trafiła w ręce nagiego mężczyzny. Niestety, chociaż w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a plażowicz nie żywi do zwierzęcia urazy, lokalne władze zasugerowały, że dziki powinny zostać zabite, by zapobiec kolejnym ich spotkaniom z ludźmi. Rzecz jasna, mnóstwo osób się temu sprzeciwia. W serwisie Change.org powstała nawet petycja wzywająca do bezpiecznej relokacji zwierząt, pod którą w momencie pisania tego artykułu zebrano już blisko 9 tysięcy podpisów.Twórcy petycji wskazują na to, że dziki są stałymi bywalcami plaż wokół jeziora Teufelssee i rzadko powodują jakiekolwiek kłopoty. Potwierdza to film, który Adele Landauer zarejestrowała nad zbiornikiem wodnym kilka dni po incydencie.Na szczęście, nawet jeśli lokalne władze chcą zabicia dzików, teraz nie mogą tego zlecić. To dlatego, że o tej porze roku dziki są chronione przez prawo, a już zwłaszcza dziki opiekujące się młodymi.Pamiętajcie, jak tylko spotkacie kiedyś dzika, nie wykonujcie gwałtownych ruchów. Jeżeli nie zostaliście dostrzeżeni przez zwierzę, po prostu spokojnie się oddalcie. Natomiast, w przypadku gdy dzik Was dostrzeże najlepszym wyjściem będzie „udawanie drzewa”. Dokładnie tak – ucieczka może sprowokować go do ataku. Tak samo postąpcie gdy natkniecie się na lochę z młodymi, ale zachowajcie szczególność ostrożność. Niemniej, jeśli zauważycie, że locha szykuje się do ataku, najlepiej będzie ratować się ucieczką na przysłowiowe drzewo.Przypominamy, że dziki potrafią nawiedzać plaże także w Polsce. Swego czasu hitem Internetu stał się film o dziku, który… wyszedł z morza. Zatem, nawet przebywając nad Bałtykiem bądźcie gotowi na spotkanie z tymi zwierzętami i pilnujcie swoich rzeczy, a zwłaszcza toreb z laptopami ;).Źródło: BGR