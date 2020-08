Andrzej Duda znika z TikToka. Co się stało?

Wcale nie chodzi o malejącą popularność.





Konto Andrzeja Dudy na TikToku - prezydent rezygnuje

Obecność prezydenta Andrzeja Dudy na TikToku od początku wywoływała spore kontrowersje. Jedni Polacy uważali to za obciach i coś, co nie przystoi głowie państwa, a inni postrzegali w sposób pozytywny uznając, że dzięki temu udowodni, że jest bliżej obywateli. Ostatecznie konto Andrzeja Dudy w serwisie TikTok zostanie zamknięte. Powód wydaje się oczywisty w świetle ostatnich wydarzeń i doniesień na temat praktyk serwisu.Andrzej Duda korzystał z konta na TikToku od marca bieżącego roku. Wtedy to opublikował w sieci swój pierwszy film, w którym reklamował turniej e-sportowy Grarantanna , współorganizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Film odtworzono do tej pory niemal 7 milionów razy.Rzeczpospolita donosi, że Andrzej Duda zniknie z TikToka za sprawą rekomendacji ABW. Przyczyna leży w niejasnej polityce chińskiego serwisu dot. prywatności użytkowników, która wzięta została pod lupę tuż po tym jak okazało się, że TikTok kopiuje zawartość schowka użytkowników smartfonów bez ich zgody. Co więcej, działanie to ma być przy okazji podyktowane chęcią przypodobania się Amerykanom, którzy mogą zakazać działania aplikacji w USA, jeśli ta nie zostanie sprzedana podmiotowi spoza Chin. Kupnem TikToka zainteresowany jest Microsoft Źródło: Rzeczpospolita