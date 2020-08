Największy piracki bastion upadł. Nie chodzi o The Pirate Bay

Piracki bastion upadł.





KissAnime i Kissmanga zamknięte na stałe

"KissAnime i Kissmanga zostaną zamknięte na zawsze. Dziękujemy za wszystkie te lata i okazywane nam wsparcie"

Najpopularniejsza strona piracka przestała działać

Mogłoby się wydawać, że to piracka zatoka jest najczęściej odwiedzaną stroną z pirackimi treściami w sieci. Otóż nic bardziej mylnego. Do niedawna najpopularniejszą witryną tego rodzaju była KissAnime.ru. Była, bowiem ku wielkiemu zaskoczeniu internautów właśnie ją zamknięto. Przy okazji z Internetu zniknął inny popularny serwis - Kissmanga.Internauci wstukiwujący adresy swoich ulubionych witryn w przeglądarkach internetowych byli zaskoczeni, gdy te po prostu nie wczytywały się. Początkowo podejrzewano chwilową awarię, jednakże wszelkie wątpliwości rozwiały posty opublikowane w mediach społecznościowych. Administracja poinformowała, że przegrali batalię z właścicielami praw autorskich, którzy nakazali usunięcie plików z sieci., czytamy w komunikacie.Nagłe zamknięcie popularnych serwisów związane jest zapewne ze zmianami w zakresie prawa autorskiego w Japonii. Według nowej litery prawa, naruszeniem własności intelektualnej jest również zarządzanie stronami internetowymi agregującymi linki do treści udostępnianych w sposób nielegalny na zewnętrznych serwerach. Wiemy, że właściciele witryn mieli problemy m.in. z dochodzącym swoich praw amerykańskim FUNimation i to prawdopodobnie one były bezpośrednią przyczyną ich zamknięcia.Według statystyk podawanych przez Similarweb, w lipcu bieżącego roku serwis KissAnime zanotował 95,1 mln unikalnych wizyt internautów. W kwietniu było to aż 108 milionów wizyt. Najchętniej serwis odwiedzali Amerykanie (26,5%). KissAnime działało od 2012 roku. W obrębie witryny znaleźć można było linki do nielegalnie udostępnianych filmów i seriali, a także oglądać treści przesyłane strumieniowo.Świat nie lubi próżni, w związku z czym w miejscu zamkniętych serwisów z pewnością szybko powstaną nowe. MangaDex już teraz informuje o tym, że zainteresowanie stroną internetową jest tak duże, że występują przejściowe problemy z rejestracją.Źródło: TorrentFreak