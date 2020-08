Internet satelitarny od Elona Muska już działa. Znamy pierwsze wyniki pomiarów prędkości

Źródło: SpeedTest (via Reddit)

Docelowo Starlink ma zapewnić każdej osobie na świecie internet o przepustowości 1 Gb/s. W sieci pojawiły się pierwsze pomiary prędkości sieci od Elona Muska. Nie można ich obecnie w żadnym stopniu porównać do powyżej wspomnianej wartości, ale nie należą do najgorszych. Na udostępnionych przez SpeedTest rezultatach widzimy. Ping waha się w okolicach 30 i 70 ms.Trzeba mieć jednak na uwadze, że to dopiero pierwsze testy systemu Starlink. Obecnie jest on dostępny dla skrajnie ograniczonej liczby użytkowników – zwiększenie liczby obecnych na orbicie satelitów z pewnością przyczyni się do szybszego połączenia. Konsumenci zamieszkujący mniejsze miejscowości powinni więc już zacierać ręce. To właśnie oni najbardziej mają dostrzec potęgę przedsięwzięcia.