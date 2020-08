Prywatny Netflix za grosze? To możlwe z Emby!

konta Google, na które wgramy pliki

rclone

Emby

Instalacja rclone’a, czyli szwajcarskiego scyzoryka do rozwiązań chmurowych

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

rclone config

touch dummy.txt

clone copy dummy.txt dyskgoogle:/

sudo nano /etc/systemd/system/rclonemount.service

[Unit]

Popularność serwisów streamingowych nie maleje. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go - to tylko kilka z pokaźnej liczby serwisów dostępnych na świecie. Każdy z nich różni się biblioteką, ceną i dostępnością w danym kraju. Okazuje się jednak, że można w łatwy sposób stworzyć rozwiązanie bardzo podobne do Netfliksa. Co więcej, bibliotekę tworzy sam użytkownik. Jest to możliwe dzięki Emby, rclone, usługom chmury i niezawodnemu Linuksowi.Zapewne spora część z Was korzysta z aplikacjilub. Zasada działania takich programów jest prosta - użytkownik instaluje serwer, dodaje pliki multimedialne i korzysta z nich na różnych urządzeniach w sieci, zazwyczaj lokalnej. Jest to doskonałe rozwiązanie, gdy posiadamy w domu smart TV, gdyż aplikacje są dostępne na większość obecnie używanych systemów operacyjnych. Konfiguracja zazwyczaj nie jest przesadnie skomplikowana, a darmowe wersje programów pozwalają na cieszenie się ulubionymi filmami i serialami, które zgraliśmy z kolekcji DVD lub Blu-Ray.Okazuje się jednak, że korzystanie z serwera na komputerze osobistym ma pewne minusy. Po pierwsze, urządzenie klasy PC pobiera zazwyczaj sporo prądu w porównaniu do np. Raspberry Pi. Po drugie, komputer musi być włączony w momencie oglądania filmu lub serialu. Po trzecie, przestrzeń dyskowa kończy się nadzwyczaj szybko, gdy przechowujemy filmy w Full HD lub 4K.Jeśli posiadamy komputer z Linuksem lub nawet urządzenie z Androidem, to w prosty sposób możemy skonfigurować je, aby stało się serwerem Emby. Dzięki rclone możliwe będzie również wykorzystanie jednego z dostawców rozwiązań serwerowych (Google Drive, Dropbox, OneDrive, 1fichier i inne) do przechowywania plików multimedialnych. Emby lub Plex, oprócz filmów pozwalają na przechowywanie muzyki i zdjęć. Chmura nie jest rozwiązaniem tanim, gdyż sensowna przestrzeń dyskowa kosztuje zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Istnieją jednak sposoby aby ten problem obejść, jednak ze względów etycznych nie będę o nich wspominał.Jako przykład skorzystam z darmowego konta Google, które zapewnia 15 GB przestrzeni na pliki. Rclone nie posiada limitu podpiętych kont, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z więcej niż jednego konta na raz. Jeśli chmura nie jest rozwiązaniem, które nas interesuje, to zawsze można pozostać tradycjonalistą i podłączyć do komputera dysk twardy.Aby stworzyć serwer Emby na komputerze z Linuksem potrzebujemy trzech składników:Czym w zasadzie jest rclone? Według twórców jest to “szwajcarski scyzoryk do rozwiązań chmurowych”... i jest to perfekcyjnie adekwatne określenie. Rclone to program, który wywołujemy z wiersza poleceń/terminala, a jego zadaniem jest synchronizacja plików na naszym dysku twardym z tym, co wgraliśmy na chmurę. Bardzo istotne jest to, że po zamontowaniu dysku nie tracimy przestrzeni dyskowej, gdyż program tworzy tylko odwołania. Można za jego pomocą w prosty sposób wygodnie modyfikować pliki bez konieczności użytkowania interfejsu graficznego, czyli zazwyczaj zasobożerne strony internetowej.Instalacja rclone jest bardzo prosta i ogranicza się do wpisania jednej komendy:Po wpisaniu hasła superusera, instalacja trwa kilka sekund.Pora na skonfigurowanie naszego pierwszego tzw. remote’a. Chcemy, aby rclone miało pełny dostęp do naszego dysku Google. Wpisujemy następującą komendę:Wybieramy opcję New remote, czyli “n” i podajemy nazwę w polu “name”. Dla przykładu nazwijmy nasz remote “dyskgoogle”.Kolejnym krokiem jest wybór dysku Google z listy wspieranych projektów. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wybrali inne rozwiązanie np. 1fichier, który oferuje 1 terabajt przestrzeni dyskowej za 22 euro rocznie. Dysk Google znajduje się pod liczbą 13.Po wpisaniu 13 i naciśnięciu Enter, rclone wyświetli kilka opcji konfiguracyjnych, które można pozostawić bez odpowiedzi. Są to pola client_id i client_secret.Ważną decyzją jest ustawienie poziomu uprawnień dla programu. Jeśli nie posiadamy na Dysku Google żadnych ważnych plików, które możemy w mniej lub bardziej przypadkowy sposób usunąć, to śmiało można wybrać opcję “Full access all files, excluding Application Data Folder”. Wybieramy opcję numer 1.Następnym krokiem jest dwukrotne naciśnięcie Enter przy polach “root_folder_id” oraz “service_account_file”. Przy pytaniu “Edit advanced config” wybieramy “n”, gdyż nasza konfiguracja nie wymaga zaawansowanych ustawień. Ważna jest odpowiedź na pytanie “Use auto config?”. System pyta nas, czy otworzyć przeglądarkę w celu skonfigurowania dysku Google. Jeśli korzystamy z Linuksa i konfigurujemy go na naszym komputerze z dostępem do przeglądarki, to można wybrać odpowiedź “Yes”. W moim przypadku połączenie odbywa się przez SSH, więc wyborem jest “No”.Po wyborze opcji “n”, rclone wyświetli link, który należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej. Link zaznaczamy myszką i kopiujemy kombinacją Ctrl + Shift + C. Po wklejeniu powinny pojawić się nam następujące ekrany:Aby dokończyć konfigurację rclone, potrzebujemy kodu, który ukazał się na trzecim ekranie. Wystarczy kliknąć przycisk kopiowania i wkleić wartość do terminala w polu “Enter verification code”.Jeśli korzystamy z konta prywatnego, to na pytanie “Configure this as a team drive?” odpowiadamy “n”. W przypadku korzystania z konta współdzielonego (konta firmowe często nie mają limitu danych), warto odpowiedzieć “y”.Jeśli wszystko jest w porządku, to odpowiadamy “y” na ostatnie pytanie i wychodzimy z kreatora opcją “q”.W tym momencie możemy przetestować, czy nasze konto jest poprawnie skonfigurowane. Spróbujmy wysłać testowy, pusty plik za pomocą komendy rclone.Aby stworzyć testowy plik, wpisujemy komendę:Stworzony plik kopiujemy na serwer następującym poleceniem:Struktura polecenia jest dość prosta. Wybieramy co chcemy zrobić z plikiem copy w celu skopiowania, move w celu przeniesienia. Drugim elementem jest wybór pliku lub folderu, a trzecim wybór naszego remote’a i folder, gdzie chcemy plik skopiować. Powyższa komenda kopiuje plik do folderu głównego. Jeśli wszystko poszło jak należy, to plik powinien pojawić się na Dysku Google.Ostatnim krokiem jest zamontowanie naszego remote’a, jako folder na urządzeniu aby umożliwić Emby lub Plexowi dostęp do plików. Emby wymaga flagi --allow-other, która nie jest domyślnie ustawiona w konfiguracji rclone. Aby stworzyć skrypt, który automatycznie zamontuje nasz folder przy starcie systemu musimy edytować plik /etc/fuse.conf. Za pomocą ulubionego edytora, np. Nano, usuwamy komentarz “#” z linii user_allow_other i zapisujemy poprzez naciśnięcie Ctrl + O i Ctrl + X.# /etc/fuse.conf - Configuration file for Filesystem in Userspace (FUSE)# Set the maximum number of FUSE mounts allowed to non-root users.# The default is 1000.#mount_max = 1000# Allow non-root users to specify the allow_other or allow_root mount options.Tworzymy folder, gdzie będziemy przechowywać dane np. /mnt/dyskgooglemkdir /mnt/dyskgoogleOraz tworzymy skrypt, który będzie montował automatycznie folder.W treści wklejamy następujący tekst, modyfikując pola User i Group, gdzie wprowadzamy dane użytkownika.