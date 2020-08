Film z Pornhub wyświetlony w sądzie. Sędzia przerywa rozprawę

Działo się.





Zoombombing wciąż modny - sąd w Tampa ośmieszony

Well perhaps unsurprisingly the accused Twitter hacker-Bitcoin thief’s first (virtual) hearing was shut down within 25 minutes due to relentless Zoombombing. (It ended a minute after this when someone screenshared a Porn Hub video.) pic.twitter.com/fGiceq4WfN — Jen Wieczner (@jenwieczner) August 5, 2020

Hasło na Zoom to rzecz konieczna - sędzia to w końcu zrozumiał

Zoom 5.0 wprowadził ważną aktualizację, z której dobrodziejstw część użytkowników i tak nie korzysta. | Źródło: Zoom

W połowie lipca miała miejsce bardzo nietypowa i wyjątkowo skuteczna akcja wymierzona w użytkowników serwisu społecznościowego Twitter. Konta Apple, Elona Muska, Billa Gatesa oraz wielu innych firm i celebrytów zostały zhakowane i wykorzystane do publikowania postów zachęcających do przelewania Bitcoinów pod wskazane adresy portfeli. Po co? Obietnicą było podwojenie nadesłanych kwot. Kto był odpowiedzialny za atak na Twittera? Sprawcą zamieszania okazał się 17-latek z Florydy, którego przesłuchanie odbyło się właśnie w sądzie w Tampa. Wydarzenia na rozprawie szybko przyjęły niespodziewany obrót. Zoombombing to szalenie popularne swojego czasu zjawisko, polegające na uprzykrzaniu konferencji wideo prowadzonych za pośrednictwem programu Zoom . Udostępnienie linku do niezabezpieczonej hasłem rozmowy prowadziło często do wirusowego przekazywania go w sieci, a co za tym idzie szturmu anonimowych osób pragnących zakłócić daną konwersację. Zoom wprowadził już zmiany , które powinny chronić użytkowników przed ich własną nieświadomością. Każda rozmowa jest domyślnie zabezpieczana hasłem, które to przedstawiciele Trzynastego sądu okręgowego na Florydzie postanowili usunąć.W trakcie przesłuchania 17-letniego Grahama Clarka oskarżonego o przejęcie dziesiątek kont na Twitterze, wypowiedzi sędziego oraz prawników kilkukrotnie przerywali anonimowi internauci, którym udało się dołączyć do wideokonferencji prowadzonej w sądzie Zoomie. Osoby te odtwarzały filmy i zdjęcia pornograficzne, muzykę oraz wykrzykiwały hasła o charakterze rasistowkim, donosi ABC Action News. Czarę goryczy przelał wyjątkowo pikantny materiał z serwisu Pornhub, który zmusił sędziego do tymczasowego zamknięcia rozprawy.W sieci bez problemu znaleźć można nie nadający się do publikacji na łamach naszego serwisu zapis posiedzenia. Zainteresowanym podpowiadam: szukajcie go na Twitterze pod hashtagiem #HackerTampa.Aż dziw bierze, że instytucja tak poważna jak sąd podeszła do sprawy wideokonferencji w sposób tak lekkomyślny. Zoom celowo wprowadził automatycznie ustalane haseł celem uniknięcia podobnych sytuacji, a użytkownicy i tak z jakiegoś powodu się ich pozbywają. Ba, za pomocą menu ustawień osoba prowadząca konferencję może precyzyjnie określać kto może korzystać z opcji współdzielenia ekranu, czy też zamykać trwające już spotkania przed dostępem osób trzecich.Sędzia Christopher Nash zapowiedział już, że następnym razem ustawi odpowiednie hasło.Graham Clark musiałby zapłacić 72 500 dolarów (ok. 300 000 złotych), czyli 10 procent kaucji, aby wyjść z więzienia przed procesem, napisał serwis Tampa Bay Times. Clark został oskarżony o jeden przypadek zorganizowanego oszustwa, 11 przypadków oszukańczego wykorzystania danych osobowych, jeden przypadek uzyskania dostępu do cudzego komputera lub urządzenia elektronicznego bez upoważnienia oraz 17 przypadków oszustwa komunikacyjnego.Źródło: ABC Action News