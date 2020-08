YouTuber zamontował GoPro w oponie samochodowej. Film wygląda przedziwnie (wideo)

Kamera wewnątrz opony, w trakcie jazdy...





Kamera wewnątrz opony samochodowej

Zamocowanie kamery wewnątrz opony umieszczonej na feldze samochodowej wydaje się zadaniem niemożliwym do zrealizowania. Tymczasem... | Źródło: mat. własny z Warped Perception @YouTube

Wnętrze opony w trakcie jazdy - doprawdy niezwykłe miejsce. | Źródło: mat. własny z Warped Perception @YouTube

Z nagrania wyciągnijcie ważny wniosek

YouTuberzy bardzo często dostarczają ludzkości odpowiedzi na pytania, których nikt wcześniej najprawdopodobniej nie zadawał. Czy bowiem ktokolwiek z Was zastanawiał się kiedyś co dokładnie dzieje się we wnętrzu opony samochodowej w trakcie jazdy? Przestrzeń pomiędzy felgą, a wewnętrzną stroną opony nie wydaje się raczej ciekawym miejscem. Tymczasem...Większość kierowców interesuje się oponami samochodowymi wyłącznie na etapie ich wymiany. Mniejsza część sprawdza cyklicznie wysokość bieżnika, zużycie opony i ciśnienie powietrza w jej wnętrzu. Wyłącznie entuzjaści "jarają się" twardością mieszanki, zachowaniem ścianki opony podczas gwałtowniejszego wchodzenia w zakręty. Dziś każdy może zobaczyć jak zachowuje się opona widziana z perspektywy felgi, na którą została nałożona.Na kanale Warped Perception w serwisie YouTube ukazał się intrygujący materiał. Prowadzący go youtuber postanowił zamocować kamerę GoPro wewnątrz opony zamontowanej na feldze jego Mercedesa. Pierwszym zaskoczeniem było to, że udało się to zrobić bez większego wysiłku. Kamera sportowa rejestrowała zarówno proces założenia opony, jak i późniejszej jazdy.Perspektywa prezentowana na nagraniu jest tym ciekawsza, że kamera nie rusza się względem felgi i opony, do której została przytwierdzona. Dzięki temu doskonale widać zachowanie gumy z każdym obrotem koła - w trakcie jazdy na wprost, jak i w zakrętach. Zwróćcie uwagę na fakt, iż zakręty pokonywane były z niewielką prędkością - w innym razie kamera mogłaby ulec uszkodzeniu. Ciekawym jest także to, co na końcu eksperymentu wydarza się w momencie wypuszczenia powietrza z opony.Przypuszczam, że wielu z Was było zaskoczonych tym jak mocno deformuje się opona w trakcie w gruncie rzeczy spokojnej jazdy. Domyślcie się jak wielkie siły oddziałują na gumę przy dużych prędkościach, w sytuacjach, w których samochód pokonuje zakręty. Z tego właśnie powodu tak ważną rzeczą jest kupowanie dobrej jakości opon. Na wielu rzeczach można oszczędzać, ale nigdy na bezpieczeństwie, pamiętajcie. Opony to jedyny punkt styczności auta z nawierzchnią drogi - dbajcie o to, aby stawiać na rozwiązania dobrej klasy. Chińskie smartfony bywają znakomite, opony... niekoniecznie.Źródło: YouTube