Amerykanin tankuje Teslę benzyną. Autor filmu nie może powstrzymać się od śmiechu

Zapewne większość ludzi we w miarę rozwiniętych krajach wie, czym mniej więcej są samochody elektryczne. W takich autach zamiast jednostki napędzanej benzyną, olejem napędowym czy gazem, stosuje się jak sama nazwa wskazuje silnik elektryczny. Więc to chyba oczywiste, że nie możemy podjechać do dystrybutora płynnego paliwa i uzupełnić baku, prawda? No, nie dla wszystkich.

Prawda czy fałsz?

Próby wsadzenia końcówki dystrybutora do wtyku ładowania oczywiście kończą się niepowodzeniem. Dalej młody Amerykanin bacznie przygląda się bokowi samochodu, otwiera bagażnik w poszukiwaniu upragnionego wlewu paliwa, obchodzi samochód z drugiej strony i nic. Ale na tym nie poprzestaje. Otwiera maskę, ale tam też nie znajduje wyjścia z sytuacji. Skonsternowany opiera się o Teslę i sięga po telefon. Najpewniej sprawdza informacje w sieci, albo do kogoś pisze z pytaniem.W końcu znajduje odpowiedź na swój problem, co idealnie widać po jego reakcji machania głową i ruchu całego ciała. Pewnie niezbyt zadowolony, ale chociaż mądrzejszy o nabytą wiedzę, wsiada do Tesli Model 3 i zaczyna odjeżdżać, w tym momencie materiał wideo kończy się. Jak to możliwe? Czy to prawdziwa sytuacja? Czy młody, na oko dwudziestokilkuletni człowiek z USA, nie wiedziałby o istnieniu Tesli lub przynajmniej był aż tak mocno gnany siłą nawyku, że nie pomyślał o fakcie niemożliwości tradycyjnego zatankowana takiego auta? W końcu samochód musiał kupić, pożyczyć lub przynajmniej wybrać się na jazdę testową, trudno o aż tak mocną pomyłkę.Ciężko stwierdzić, czy całe zdarzenie było ustawiane. Z jednej strony czuć jego kuriozalność i abstrakcyjność, ale reakcje wybuchów śmiechu nagrywających z samochodu czekającego na swoją kolej przy dystrybutorze zaraz za Teslą chyba brzmią autentycznie. Wideo zostało oryginalnie wstawione przez Justina Floma na jego Facebooka, jednak osadzony w tekście materiał wideo z YouTube rozpowszechnił kanał TechnologyExpo. Historia filmu sięga nieco wcześniej niż koniec lipca, ale dopiero teraz wypłynął w kilku mediach.