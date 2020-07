Odwiedzasz turystyczne miejscowości w wakacje? Przygotuj się na wolniejszy internet

Internet mobilny w regionach turystycznych

Najnowszy raport SpeedTest.pl wskazuje, że wyjeżdżając w lipcu lub sierpniu nadnależy się liczyć z dwukrotnie wolniejszym Internetem niż poza sezonem. Rekord należy do Władysławowa, gdzie łączność mobilna działa prawie 6 razy wolnej.Analizę oparto na wynikach testów użytkowników aplikacji mobilnych platformy SpeedTest.pl w okresie maj-październik 2019 w wybranych miejscowościach z trzech regionów turystycznych w Polsce: Mazury wraz z Warmią i Suwalszczyzną, wybrzeże Morza Bałtyckiego i góry.Średnie wyniki pobierania danych w „sezonie” (lipiec, sierpień) porównano do tych „poza sezonem” (maj, czerwiec, wrzesień, październik”). Wynik zbiorczy dotyczy wszystkich operatorów mobilnych iJako punkt odniesienia podano prędkości pobierania z tego okresu dla całej Polski oraz dla Warszawy jako przykładu miasta, z którego w okresie wakacyjnym wyjeżdża wielu mieszkańców. Prędkość dla całej Polski przez analizowane pół roku (maj – październik) jest stabilna i oscyluje wokół 23-25 Mb/s, natomiast w Warszawie wraz z wyjazdami urlopowymi mieszkańców, sieci komórkowe wyraźnie „łapią oddech” i przyspieszają o 14% w odniesieniu do miesięcy poza sezonem.Średnie prędkości poza sezonem w analizowanych miejscowościach nad morzem (33 Mb/s), na Mazurach (25 Mb/s) i w górach (26 Mb/s) były wyższe lub na podobnym poziomie w porównaniu do średniej krajowej (24 Mb/s).Jak łatwo się domyślić, nagromadzenie turystów w miejscowościach wypoczynkowych (często wielokrotnie przekraczające liczbę mieszkańców) nie pozostaje bez wpływu na jakość sieci. W różnych regionach i miejscowościach ma ono jednak różne natężenie. I tak na Mazurach w sezonie prędkości spadły o 17% (do 21 Mb/s), w górach o 24% (do 19 Mb/s), a nad morzem o 49% (do 17 Mb/s) przy średniej dla całej Polski w sezonie 25 Mb/s.