MIT udostępniło fałszywe wideo z katastrofą misji Apollo 11

Lądowanie Apollo 11 na Księżycu 20 lipca 1969 roku było przełomowym momentem w historii amerykańskich podbojów kosmicznych. Co by było gdyby… misja się nie udała, a sam prezydent Nixon musiałby wystosować oświadczenie związane z tragedią? W niepokojąco wyglądającym nagraniu, prezydent Nixon faktycznie informuje, iż NASA nie dała rady, a astronauci zginęli podczas misji na Księżyc.To tylko wideo deepfake, które zostało stworzone przez inżynierów MIT w ramach projektu mającego zwracać uwagę na manipulowanie multimediami.Algorytmy sztucznej inteligencji coraz częściej pozwalają na tworzenie wideo typu deepfake, które najczęściej służą doEksperci z MIT pracowali pół roku nad tym, aby stworzyć wideo, które nie dość że będzie trwało aż 7 minut, to jeszcze będzie w pełni imitowało rzeczywiste wydarzenia. Inżynierowie połączyli rzeczywiste materiały archiwalne z prezydentem Nixonem oraz urywki z misji Apollo 11, aby nadać całości sztucznej wiarygodności. Do całego projektu wykorzystano technologię uczenia maszynowego,„Awaryjne” przemówienie, które można znaleźć w Amerykańskim Archiwum Narodowym zostało odczytane na głos przez wynajętego do tej roli aktora.od MIT ma pokazać ludziom niebezpieczny wpływ wideo typu deepfake. Alternatywna historia stworzona przez badaczy ma także zbadać to, jak będą na nią reagowali sami odbiorcy. Projekt MIT jest od początku wspierany przez Mozilla Creative Media Awards w postaci specjalnego grantu. Finansowanie Mozilli opiera się o stworzenie godnej zaufania, sztucznej inteligencji, która będzie mogła działać we wszystkich technologiach i urządzeniach konsumenckich.Źródło: CNET / fot. History in HD - Unsplash