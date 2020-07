Logic podpisuje kontrakt z Twitchem. Premiera albumu na streamie

Artysta zmienia branżę.





Logic i Twitch - za raperem mogą pójść miliony fanów

"nie jest typowym raperem"

"Myślę, że to potężna platforma, która pozwoli mi łączyć się z moimi fanami w najlepszy możliwy sposób. I najbezpieczniejszy możliwy sposób dla kogoś na moim miejscu"

"Twitch będzie miejscem, w którym wejdziesz ze mną w interakcję, jeśli tylko zechcesz. Nie zamierzam być na Twitchu po to, by prowadzić polityczne debaty. Zamierzam streamować, aby ludzie z całego świata po ciężkim dniu przy moich transmisjach mogli się zrelaksować, dobrze bawić i uśmiechać. A jeśli chcesz wiedzieć, co myślę o świecie, posłuchaj mojej muzyki"

Premiera albumu No Pressure na Twitchu

Świat muzyki i gier komputerowych lubią się ostatnio przenikać

Kolejny celebryta postanowił związać się z branżą gier komputerowych. Sposobności zarobienia wcale nie tak małych pieniędzy dopatrzył się w niej właśnie amerykański raper Logic, który w kilka dni po ogłoszeniu zakończenia kariery muzycznej ogłosił podpisanie kontraktu z platformą Twitch. Jak przyznał sam artysta, kwota umowy jest "kilkucfyrowa".32-letni raper z Maryland w Stanach Zjednoczonych o swoich planach poinformował w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym serwisowi The Verge. Wcześniej spekulowano, że po wydaniu albumu "No Pressure" mężczyzna w całości skupi się na wychowaniu swojego nowonarodzonego dziecka. Być może taka "praca w domu" będzie dla niego sposobem na to, aby przebywać więcej z rodziną.Logic w rozmowie z dziennikarzami The Verge mówił, że. Podkreślał wielokrotnie, że jest nerdem, który uwielbia gry komputerowe. Warto w tym miejscu zauważyć, że nie jest to jedynie przyjęty przez niego na potrzeby promocji image (pamiętacie Quebonafide w Dzień Dobry TVN?), ani żaden gamingowy coming out. Logic ma konto na Twitchu od 2016 roku, gdzie zgromadził do tej pory ok. 77 000 followersów Sir Robert Bryson Hall II, bo tak brzmi prawdziwa tożsamość muzyka, otwarcie przyznaje, że partnerstwo z Twitchem przebiegać będzie pomyślnie dzięki jego "wielomilionowej rzeszy fanów".- twierdzi, odnosząc się przy tym do systemu moderacji Twitcha, który pozwala blokować mowę nienawiści i inne przejawy agresji wobec twórców., mówi raper.Logic jako nowy partner Twitcha swoją pierwszą transmisję na żywo przeprowadzi już dzisiejszej nocy. Stream rozpocznie się o godzinie 2:00, w nocy z 21 na 22 lipca polskiego czasu. Zainauguruje go oficjalna premiera ostatniego albumu "No Pressure", który na platformach streamingowych oraz w sklepach pojawi się dopiero 24 lipca.W zeszłym roku Epic Games zaprosiło znanego muzyka o pseudonimie DJ Marshmello do przeprowadzenia pierwszego w historii koncertu na żywo wewnątrz gry komputerowej. Areną widowiska była darmowa produkcja Fortnite, gdzie niezwykły spektakl oglądało około 10,7 milionów fanów.W kwietniu tego roku ten imponujący wynik udało się poprawić. Koncert Travisa Scotta na scenie ustawionej na wirtualnej plaży Sweaty Sands oglądało na żywo 12,3 miliona miłośników muzyki i wirtualnej rozgrywki.Darmową grę Fornite od Epic Games pobierzecie bezpośrednio z naszej bazy plików, oczywiście bez dodatkowych opłat.Źródło:, zdj. tyt. kadr z