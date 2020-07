Heyah 01 - nowa oferta bez limitu z płatnością co 2 miesiące za 39 zł

Heyah proponuje subskrypcję.





Subskrypcja Heyah 01

Subskrypcja czyli abonament?

"Oferta 01 to prosta, tania i logiczna oferta w formie subskrypcji" - informuje operator

Heyah to operator sieci komórkowej podległy T-Mobile, który przed laty zasłyną niezwykle konkurencyjną ofertą na kartę. Teraz chce przyciągnąć abonentów ofertą subskrypcji, w której płatność pobierana jestKlient co 30 dni otrzymuje pakiet usług. Oferta obejmuje krajowe nielimitowane połączenia na numery komórkowe oraz na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y, MMS-y oraz pakiet 20GB Internetu. W ramach promocji płatność () pobierana jest co drugi miesiąc. Promocja trwa przez rok od chwili aktywacji karty SIM.Warto zauważyć, że nie jest to klasyczna oferta na kartę, jednak Heyah zapewnia, że ofertę można w dowolnym momencie. Subskrypcja jest dostępna dla osób fizycznych, którzy posiadają numer PESEL. Ofertę można kupić z nowym numerem, lub przenieść swój numer z innej sieci. Zarządzanie usługą odbywa się za pośrednictwem aplikacji Moja Heyah.Płatności w Heyah 01 będą realizowały się same, w wygodnym modelu subskrypcyjnym. Oznacza to, że wystarczy podać numer karty płatniczej, a opłata będzie automatycznie pobierania co dwa miesiące.Więcej informacji znajdziecie na stronie Heyah Źródło: Heyah