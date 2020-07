Dziś światowy dzień emoji. Czy wiesz, jaka jest ich historia?

Inny punkt widzenia.





Era emotikonów

Emotikony opublikowane 30 marca 1981 roku w czasopiśmie Puck. | Źródło: Wikimedia Commons/Puck magazine

Pierwsze emoji

Zestaw emoji stworzonych przez Shigetakego Kuritę w 1999 roku. | Źródło: NTT DoCoMo

Strona internetowa poświęcona standardowi Unicode. | Źrodło: Unicode.org

Gigantyczna baza piktogramów

Warto wiedzieć

Znaczenie słowa „emoji”

Nietypowe tłumaczenie

Coś dla każdego

Emotikony przedstawiające ludzi o różnych kolorach skóry wprowadzone przez Apple do iOS 8.3 w 2015 roku. | Źródło: Apple

„Słowo” roku

Emoji Face with Tears of Joy w wersji z systemu iOS . | Źródło: Apple

Emoji w Polsce

Emoji komunikatora Gadu-Gadu. | Źródło: GG

Cóż, emoji to obecnie nieodłączny element konwersacji prowadzonych za pośrednictwem przeróżnych platform i usług. Korzystamy z nich, pisząc SMS-y, na czatach, na forach czy publikując posty na Facebooku, Twitterze, i nie tylko. Ale czy wiedzieliście, że dzisiaj, 17 lipca, ma miejsce Światowy Dzień Emoji? Właśnie tak! Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć Wam im historię. Sprawdźcie, jak dużo wiedzieliście na temat tych kultowych piktogramów, z pomocą których tak często wyrażamy emocje.Być może nie każdy z Was to pamięta, ale w latach 80. i 90., zanim na świecie zadebiutowały emoji, użytkownicy telefonów, komputerów i Internetu korzystali z emotikonów. Wbrew powszechnemu przekonaniu, emotikony i emoji nie są tym samym.Podczas gdy emoji są niewielkimi grafikami, emotikony to ideogramy złożone z klawiaturowych znaków. Sam pomysł tworzenia tych drugich pojawił się 30 marca 1981 roku, w satyrycznym magazynie Puck, jednakże uważa się, że autorem pierwszego emotikonu był Scott Fahlman, informatyk z Carnegie Mellon University. Ten w 1982 roku przesłał w wiadomości prosty uśmiech składający się z dwukropka, myślnika i nawiasu - :-).Na pojawienie się pierwszego emoji musieliśmy czekać dość długo, bo aż do 1999 roku. Jego twórcą był japoński artysta – Shigetaka Kurita. Kurita, pracując dla japońskiego operatora NTT DoCoMo nad usługą I-mode – nowym interfejsem Internetu mobilnego dla posiadaczy telefonów komórkowych z kolorowymi wyświetlaczami, pragnął zaprojektować system pozwalający na dzielenie się informacjami w prosty i zwięzły sposób. Zatem, narysował on cały zestaw obrazów o wymiarach 12 x 12 pikseli, które można było wybrać z interfejsu i-mode i umieścić w wiadomości SMS czy na stronie internetowej niczym klasyczne znaki na klawiaturze.Wśród emoji stworzonych przez Kurimę, a tych było 176, można było znaleźć symbole związane z pogodą (np. słońce, chmury, parasolka), ruchem ulicznym (np. samochód, tramwaj, łódź), technologią czy fazami Księżyca. Wśród piktogramów nie było twarzy – to dlatego, że głównym celem NTT DoCoMo było znalezienie nowego sposobu na przekazywanie informacji.Emoji szybko stały się w Japonii bardzo popularne, jako że inni operatorzy skopiowali pomysł NTT DoCoMo. Potem tego samego postanowiły dokonać firm amerykańskie i europejskie, a w szczególności Apple i Google.W 2007 roku pracownicy Google zrobili coś, co na zawsze zapisało się w kartach historii. Złożyli oni petycję o to, aby Unicode Consortium – organizacja non-profit zajmująca się opracowywaniem, utrzymywaniem i promowaniem standardów internacjonalizacji oprogramowania – wprowadziła emoji do standardu Unicode. Ta prośba została zaakceptowana w 2010 roku, dzięki czemu możliwe stało się bezproblemowe wysyłanie emoji między użytkownikami różnych platform.Kolejny ważny moment w historii emoji miał miejsce w 2011 roku, gdy Apple wprowadziło w urządzeniach z systemem iOS oficjalną klawiaturę emoji. Podobny krok dwa lata później, czyli w roku 2013 roku, poczyniło Google. Wówczas emoji zawładnęły całym światem, na zawsze odmieniając oblicze komunikacji w Internecie.Chociaż Shigetaka Kurita stworzył 176 emoji, dzisiaj mamy ich do dyspozycji dużo, dużo więcej. Na przestrzeni lat pomysł Japończyka był rozwijany tak bardzo, że dzisiaj Unicode Consortium rozpoznaje aż 3304 emoji. Wśród nich są emoji przedstawiające wyrazy twarzy, ludzi, zwierzęta, rośliny, pojazdy, aktywności, symbole, owoce, warzywa i niemal wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Na tym jednak nie koniec. W przyszłości baza emoji będzie się rozwijać dalej. Tylko jesienią tego roku ma ona zostać wzbogacona o 117 nowych piktogramów Światowy Dzień Emoji to świetna okazja ku temu, by poznać na temat emoji kilka interesujących faktów. Oto one:Wyraz „emoji” od japońskich słów „e” (jap. obraz) oraz „moji” (jap. litera, znak kanji, znak kany). Jego podobieństwo do słów „emocja” oraz „emotikon” jest przypadkowe.Powieść Hermana Melville’a, Moby Dick, otrzymała wersję, w której cała treść została zastąpiona emoji. Więcej na jej temat dowiecie się tutaj W 2015 roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość zmiany koloru emoji przedstawiających ludzi. Od tego momentu Unicode Consortium wraz z każdą aktualizacją bazy piktogramów dba o zwiększanie różnorodności kultur i typów ludzi wśród emoji.Co roku instytucja Oxford Dictionaries wybiera słowo, które najlepiej oddaje ducha czasu i odzwierciedla ewolucję języka angielskiego, nadając mu tytuł słowa roku. W 2015 roku ten zaszczyt przypadł emoji, a dokładniej mówiąc emoji przedstawiającemu łzy radości - Face with Tears of Joy.Bez wątpienia ogromną rolę w popularyzacji emoji w Polsce odegrał komunikator Gadu-Gadu. Ten oferował całkiem spory zbiór piktogramów.Źródło: fot. tyt. Canva