Henry Cavill chwali się komputerem i formą w dziwnym filmie na Instagramie (wideo)

Fajny... komputer.





Henry Cavill składa komputer

Specyfikacja komputera Henry'ego Cavilla? Oto ona

Procesor : AMD Ryzen 9 3900X

: AMD Ryzen 9 3900X Chłodzenie procesora : NZXT Kraken Z73

: NZXT Kraken Z73 Płyta główna : Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)

: Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) Pamięć RAM : G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3600 CL16 (2 x 16GB)

: G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3600 CL16 (2 x 16GB) Karta grafiki : Asus GeForce RTX 2080 Ti 11 GB ROG Strix Gaming OC

: Asus GeForce RTX 2080 Ti 11 GB ROG Strix Gaming OC Pamięć na dane : Samsung 970 Pro 1TB SSDs x 2

: Samsung 970 Pro 1TB SSDs x 2 Zasilacz : Seasonic Prime TX-1000

: Seasonic Prime TX-1000 Obudowa : Fractal Design Define 7 case

: Fractal Design Define 7 case Monitor : Asus PG279Q ROG Swift

: Asus PG279Q ROG Swift Klawiatura : Razer Huntsman Elite

: Razer Huntsman Elite Zestaw słuchawkowy: Steelseries Arctis Pro Wireless

Henry Cavill jest postacią niezwykle pozytywnie odbieraną przez społeczność internautów. Brytyjski aktor i model znany z odgrywania roli Supermana w filmach z uniwersum DC, wciela się również w postać Geralta z Rivii w serialu Wiedźmin produkcji Netflixa. Mężczyzna umieścił niedawno 5-minutowe nagranie na swoim profilu na Instagramie, na punkcie którego oszalał internet.Cavilla można śmiało nazwać osobą „memiczną”. Nie stroni on od różnego rodzaju dziwnych zdjęć i filmików, które umieszcza ochoczo w mediach społecznościowych. Tym razem postanowił opublikować materiał prezentujący proces składania nowego komputera gamingowego. Tak, przystojny aktor uwielbia grać, co często podkreśla w wywiadach. Nagraniu towarzyszą fajne ujęcia, dobre ujęcia oraz oczywiście postać Cavilla ubranego w "żonobijkę" eksponującą jego muskulaturę.W ciągu kilkunastu godzin materiał zgromadził ok. 3 milionów wyświetleń. Komentowało go ochoczo naprawdę wielu celebrytów. O co tyle zamieszania? Zobaczcie sami.Konfiguracja sprzętowa PCta należącego do Henry'ego Cavilla robi wrażenie. Jeśli jesteście zainteresowani na jakie podzespoły postawił aktor, oto one:Jak Wam się podoba? Macie wydajniejszy komputer do gier? Co wymienilibyście w zestawie Cavilla?Źródło: Instagram