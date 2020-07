Wkrótce zmiany na Allegro - wyższa prowizja i Allegro Pay. To może być koniec PayU

Zmiany prowizji w elektronice Miło powiadamiać o pozytywnych zmianach, niestety dla użytkowników Allegro będą one w najbliższym czasie raczej negatywne. Serwis zmienia tabelę prowizji, a większość korekt, to niestety podwyżki. Poza tym wkrótce czeka nas wejście póki co tajemniczej usługi Allegro Pay. Na osłodę można co najwyżej mówić o pewnej promocji na abonament Allegro Smart.



Wszystkie zmiany mają wejść od 31 lipca, czyli za dwa tygodnie i jeden dzień. Podwyżki (ewentualnie spadki, ale tych jest jak na lekarstwo) dotkną poszczególne działy w takich kategoriach, jak: dziecko, elektronika, dom i ogród, firma i usługi, kolekcje i sztuka, sport i turystyka, kultura i rozrywka, uroda oraz dla sprzedaży w ofertach wyróżnionych.



Nowe zapisy na Allegro / foto. Allegro



Podwyżki dotkną też wiele innych działów na Allegro

Nie licząc tego, pewne zwiększenia prowizji dla elektroniki można odnotować np. w alkomatach, prownicach, myjkach i mopach parowych, termowentyaltorach i grzejnikach elektrycznych i kilku innych mało komputerowych działach. Najwyżej można pod nie podciągnąć wideorejestratory (9 proc. dla przedmiotów do 150 zł, a od tego progu 13,50 zł + 6 proc. nadwyżki ponad 150 zł - obecnie cała prowizja, to 5 proc.) czy listwy i filtry sieciowe (8 proc., obecnie 6 proc.).



Chlubnymi wyjątkami z lepszymi warunkami prowizji są piły w domu i ogrodzie, sprężarki i kompresory w dziale firma i usługi, czy przedmioty wykonane ręcznie w kolekcjach i sztuce. Najlepiej zapoznać się ze wszystkimi zmianami opłat pod tym adresem na stronach Allegro. Oczywiście to tylko wybrane zmiany, a nie globalne dla wszystkich kategorii i podkategorii na Allegro. Nie mniej mogą lekko wpłynąć na ceny. W końcu sprzedawcy mogą chcieć przerzucić zwiększone opłaty na stronę klienta, a nie własną. Przy okazji zmieniło się kilka pomniejszych zapisów w regulaminie.



Logo usługi Allego Pay / foto. Biuletyn Urzędu Patentowego RP znaki towarowe 28/2020

Wystartuje Allegro Pay, może zastąpić PayU

Ważniejsze jest wprowadzenie Allegro Pay. Jak na razie polski gigant e-commerce nie wyjaśnił, czym dokładnie będzie usługa, ale chyba nietrudno się tego domyślić. W sieci można znaleźć przesłanki, według których Allegro chce wycofać się ze współpracy z PayU.



Obecnie właśnie ta usługa jest domyślną dla transakcji płatniczych w systemie Allegro. Na razie Allegro Pay będzie wprowadzone tylko w pewnym zakresie dla części użytkowników, najpewniej w ramach testów usługi. Może to zwiastować chęć całkowitego zastąpienia PayU własnym systemem Allegro Pay, choć na razie brak oficjalnych informacji od Allegro.



Promocja na usługę Allegro Smart / foto. Allegro



Promocja dla subskrypcji Allegro Smart

Niejako na osłodę można przytoczyć właśnie trwającą promocję na abonament Allegro Smart. Standardowa cena, to 8,99 złotych za miesiąc i 49,00 złotych za cały rok w góry. Jeśli jednak zdecydujemy się opłacić roczną subskrypcję do 31 lipca, to otrzymamy 20 proc. zniżki, więc cena wyniesie tylko 39,00 złotych.



Źródło: Allegro / Urząd Patentowy RP / Foto tytułowe: Instalki.pl

Nowości na Allegro już od 31 lipca.