Zmiany w Twisto. Dwa plany, ale nadal za darmo

Dwa nowe plany zostaną wprowadzone od 14 września zatem Twisto daje klientom sporo czasu na zapoznanie się z nową ofertą. Użytkownicy do 30 września będą mogli wybrać czy pozostać przy darmowym planie Online czy skorzystać z opcji Space za 9,99 zł miesięcznie.



Dla kogo nowe plany Twisto?

Plan Online za 0 zł jest idealny dla użytkowników, którzy kupują z Twisto głównie w internecie. Są w nim wszystkie potrzebne i lubiane funkcje - przede wszystkim limit kredytowy do 45 dni, opcja przesunięcia płatności na następny miesiąc, raty (dla klientów którzy mają taką opcję w aplikacji), karta wirtualna do płatności online, cashback i kategoryzacja wydatków. W zasadzie daje to pełną swobodę przy płatnościach online.





Klienci, którzy preferują wszystkie możliwości, które daje Twisto - powinni wybrać plan Space - z płatnościami mobilnymi, kartą wirtualną i plastikową do zakupów w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz z najlepszym kursem wymiany walut.



Jest jeszcze jedna istotna różnica - w taryfie Online kurs wymiany walut został powiększony o 3 proc. prowizji. W przypadku planu Space - prowizja będzie naliczona dopiero jeśli miesięczne wydatki w innych walutach przekraczają 3 tys. zł. Jak widać, płatna opcja będzie zdecydowanie lepszym wyborem dla osób, które kupują w zagranicznych sklepach jak AliExpress czy Amazon.



