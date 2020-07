Karta Revolut Junior dostępna w planie Standard

Ciekawa propozycja dla młodzieży.

Revolut Junior - co to jest?

Jak działa Revolut Junior?

Interfejs aplikacji Revolut Junior | Źródło: Revolut

Revolut Junior w planie Standard





W maju bieżącego roku na polskim rynku zadebiutowała karta płatnicza dla dzieci Revolut Junior. Dostęp do niej mieli jednak tylko użytkownicy korzystający z płatnej opcji Premium lub Metal. Teraz Revolut Junior zawitał również do planu Standard, jednak są pewne ograniczenia.Revolut Junior to aplikacja do zarządzania finansami stworzona z myślą o dzieciach w wieku od 7 do 17 lat. Dzięki niej polska młodzież może uczyć się dobrych nawyków finansowych, pod kontrolą swoich rodziców i opiekunów.Nowa usługa zaprojektowana została w taki sposób, aby rodzice mogli kontrolować wydatki swoich dzieci. To właśnie opiekunowie zakładający dzieciom kartę mogą przekazywać im środki, określać limity wydatków, przeglądać historię transakcji, a nawet blokować niektóre aktywności, jak choćby płatności online. Ważnym aspektem jest tutaj pełna kontrola eliminująca ryzyko kosztownych błędów po stronie pociech.Młodzież korzystać może z aplikacji zainstalowanej w telefonie lub specjalną kartą płatniczą, wydawaną do konta Junior. Rodzic otrzymuje na swoje konto powiadomienia o każdej z transakcji.Dzieci bez własnego numeru telefonu korzystać będą ze specjalnego systemu autoryzacji opartego o jednorazowe, szyfrowane kody QR.Kartę dla dzieci można zamówić za darmo, ale z pewnymi ograniczeniami. Użytkownik w ramach planu Standard może utworzyć jedno konto Junior zWybierając plan Metal lub Premium można założyć odpowiednio do 5 i do 2 kont. Płatne plany obejmują również bezpłatną dostawę karty Junior, brak miesięcznych limitów zasileń na kontach Junior, możliwość ustawiania limitów tygodniowych. Ciekawą funkcją jest też możliwość ustawienia zadań, po wykonaniu których posiadacze kart Junior otrzymają kieszonkowe.Aplikację Revolut Junior pobierzecie na smartfony z Androidem za pośrednictwem naszej bazy plików. Wariant na iOS dostępny jest w App Store.Źródło: wł.