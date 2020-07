Chcesz przyspieszyć swój internet? CPPC chce Ci pomóc

Zobacz jak.





Podczas gdy wielu Polaków ekscytuje się 5G i szybkim internetem światłowodowym, w niektórych miejscowościach wciąż występują poważne problemy z zasięgiem sieci 4G oraz dostępem do łączy sieciowych o przyzwoitych jak na obecne standardy parametrach. Jakiś czas temu z ust rządzących padły zapewnienia o " światłowodzie w każdym domu ". Prawdopodobnie z tej właśnie okazji uruchomiono dedykowany adres do zgłaszania tzw. białych plam internetu.Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa działająca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej osiami priorytetowymi są dbanie o powszechny dostęp do szybkiego internetu, rozwój e-administracji oraz e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo. CPPC poinformowało o utworzeniu specjalnego adresu bialaplama(at)cppc.gov.pl, pod którym można zgłaszać brak oferty szybkiego internetu w swojej okolicy. Przez „brak szybkiego internetu” rozumieć należy niemożność skorzystania z sieci z prędkością powyżej 30 Mbit/s., czytamy.Jeśli macie zamiar wysłać zgłoszenie do CPPC, pamiętajcie o precyzyjnym wskazaniu adresu Waszego zamieszkania, pod którym korzystacie z internetu. Być może w korespondencji warto zawrzeć nawet precyzyjne koordynaty w oparciu o Mapy Google. Oczywiście przekazanie powyższej informacji nie będzie skutkowało z miejsca poprawą jakości infrastruktury sieciowej w Waszej okolicy, ale z pewnością się do tego przyczyni.Źródło: CPPC