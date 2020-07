Nowy regulamin YouTube: jeszcze więcej reklam i krótsze filmy

Złe wieści.





Krótsze filmy, więcej reklam na YouTube

Jak wyłączyć reklamy na YouTube? Są dwie metody

Nowy regulamin YouTube, który wchodzi w życie 27 sierpnia bieżącego roku, ułatwi zarabianie pieniędzy twórcom treści, ale na pewno nie spodoba się osobom jedynie oglądającym filmy. Zmiany w obrębie zasad użytkowania serwisu pozwolą youtuberom umieszczać jeszcze większą liczbę reklam w znacznie krótszych niż do tej pory nagraniach.Firma Google postanowiła skrócić minimalny czas filmu, wymagany do wyświetlenia dodatkowej reklamy w połowie jego długości. Do tej pory materiał musiał trwać co najmniej 10 minut. Od 27 sierpnia czas ten zostaje skrócony do 8 minut. Oznacza to, że nawet 8 minutowe nagrania będą mogły prezentować internautom dodatkową reklamę o długości nawet 30 sekund. Towarzyszy temu druga zła wiadomość.Google postanowiło, że zmiany obejmą nie tylko nagrania umieszczane na YouTube po 27 sierpnia. Wzmiankowane wyżej reklamy zostaną automatycznie dodane do wszystkich wcześniejszych treści opublikowanych wcześniej na łamach serwisu. Przedstawiciele internetowego giganta zasłaniają się chęcią zwiększenia dochodów twórców, ale wszyscy wiemy doskonale, że chodzi o maksymalizację zysków korporacji.Pozbycie się reklam wyświetlanych w filmach na YouTube jest bardzo proste. Jednym ze sposobów jest zakupienie abonamentu YouTube Premium . Pierwszy jego miesiąc jest darmowy, a każdy kolejny to wydatek rzędu 23,99 złotych miesięcznie. Alternatywnie, możecie pobrać z naszej bazy plików wtyczkę do przeglądarki internetowej, która będzie blokowała reklamy. Polecam niezawodny uBlock Origin.

Oczywiście gorąco zachęcam Was po ewentualnym zainstalowaniu rozszerzenia do dodania naszego serwisu do listy wyjątków. Nie serwujemy czytelnikom agresywnych reklam utrudniających lekturę artykułów. Wyświetlając reklamy wspieracie naszą działalność. :)Użytkownicy smartfonów mają utrudnione zadanie. Mogą oni oczywiście skorzystać z płatnego YouTube Premium lub.... zainstalować bezpłatną aplikację YouTube Vanced.Źródło: Google