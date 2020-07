Logowanie skanem twarzy do bankowości na Androidzie nie dla każdego

Jakie trzeba spełnić wymogi? Sprawa nie jest jasna.



Rozwój technologii na rynku mobilnym w ostatnich latach zaowocował wprowadzeniem do urządzeń rozwiązań opartych o biometrię. Do tradycyjnych form odblokowania telefonu, jak PIN, symbol, dołączyło skanowanie linii papilarnych, tęczówki czy twarzy.









foto. Canva Pro

Bezpieczne skanowanie twarzy od Apple

Wraz z pojawieniem się nowych możliwości, instytucje finansowe zaczęły wykorzystywać je w swoich aplikacjach bankowych. W chwili obecnej klient, chcący zalogować się do swojego konta bankowego poprzez apkę, ma szeroki wachlarz opcji do wyboru. Na dniach mBank wprowadza kolejne usprawnienie w tym temacie - tym razem dla użytkowników smartfonów z systememOd dłuższego już czasu konsumenci mogą korzystać z opcji biometrycznych w swoich aplikacjach bankowych. Różnią się one w zależności od banku i używanego urządzenia, ale większość instytucji finansowych oferuje już autoryzację za pomocą linii papilarnych. Wraz z debiutem iPhona X oraz Face ID we wrześniu 2017 otworzyły się przed bankami nowe możliwości w zakresie logowania za pomocą urządzeń mobilnych. Rozwiązanie oparte o biometrię twarzy dość szybko wdrożył m.in.: mBank, Millennium Bank, Alior Bank, PKO, Pekao oraz Getin Bank.Coś, co dla użytkowników Apple jest od dawna normą (mowa o logowaniu do apki bankowej za pomocą skanu twarzy), dla posiadaczy telefonów z systemem Android jest absolutną nowością. Na początku tego roku ING Bank Śląski udostępnił tego typu opcję swoim klientom, choć dziwi mnie fakt wprowadzenia takiej innowacji - nazwijmy to - „po cichu”, tj. bez otoczki medialnej. Już za chwilę. Niewątpliwie motorem do wprowadzania nowego rodzaju autoryzacji jest wdrożenie API biometrycznego przez Google. Zanim jednak przejdę do meritum, dla porównania kilka zdań o tym, jak w praktyce wygląda technologia Apple - Face ID.Główną rolę w mechanizmie skanowania twarzy (Face ID) w urządzeniach Apple odgrywa aparat, analizujący ponad 30 000 niewidzialnych punktów, tworzących tzw. mapę głębi. W tym celu jest uruchamiana kamera na podczerwień, projektor punktowy oraz wykorzystywana jest tzw. technologia samouczenia. Ważną rolę pełni również czujnik zbliżeniowy. Przechwycony obraz jest przetwarzany przez składowe systemu neuronowego znajdującego się w chipach na dane matematyczne, które następnie są szyfrowane i chronione przy użyciu klucza (dostęp do nich jest tylko za pośrednictwem Secure Enclave).Według producenta: