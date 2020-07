Masz T-Mobile? Odbierz zwrot środków po wygaśnięciu ważności konta

Poznaj swoje prawa.





Korzystasz z numeru na kartę? Poznaj swoje nowe prawa

"Konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług"

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy od T-Mobile?

Taka sytuacja przydarzyła się chyba kiedyś każdej z osób korzystających z telefonu na kartę. W efekcie braku doładowania ważność konta przedpłaconego minęła, a wraz z nią przepadły wszystkie zgromadzone na nim środki. Na szczęście postanowiono położyć temu kres.Dobre wieści dla wszystkich użytkowników ofert prepaid napływają prosto z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). UOKiK podaje, iż na sieć T-Mobile Polska nałożony został obowiązek zwrotu pieniędzy pozostałych na kontach klientów sieci po wygaśnięciu ważności konta przedpłaconego. W toku są jeszcze postępowania wobec Orange Polska i P4, operatora sieci Play, ale wiele wskazuje na to, że zakończą się one triumfem konsumentów.– mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej operator może pobrać co najwyżej opłatę manipulacyjną – jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty dwudziestu złotych.Sieć T-Mobile Polska zobowiązała się do zmiany regulaminu i wprowadzenia procedury zwrotu pieniędzy. Nastąpi to w przeciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Klienci zostaną poinformowani o wprowadzeniu zmian - ci powyżej 65. roku życia także poprzez SMS lub telefonicznie.Uprawnieni do zwrotu środków są obecni lub nowi klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska. Konsument musi złożyć wniosek (pisemnie, e-mailem lub przez telefon o BOK) o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora. Pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.Przypominam, że T-Mobile Polska jest kolejną po Polkomtel siecią ukaraną za antykonsumenckie praktyki, polegające na zabieraniu środków z kont osób korzystających z ofert na kartę.Źródło: UOKiK