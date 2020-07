Przeniosłem numer na kartę i nie wrócę do abonamentu. To bez sensu

Telefon na kartę czy abonament? Wybór jest oczywisty.

Abonament to przeżytek

Witamy w świecie swobody

Abonament czy prepaid? Patrząc na ofertę telekomów można stwierdzić, że nie ma to większego znaczenia bowiem pakiety i ceny są do siebie zbliżone. Ja jednak doceniłem elastyczność, jaką dało mi przeniesienie numeru z abonamentu na kartę.Przez wiele lat byłem zwolennikiem abonamentu - cyklicznie co 2 lata odnawiałem umowę z Play nie patrząc szczególnie na ofertę konkurencji. Oczywiście kierowała mną wygoda, co miesiąc otrzymywałem fakturę na firmę, nie musiałem doładowywać numeru i wszystko działało jak trzeba.Jedyny problem tego typu usługi to uwiązanie (2 lub 3-letni kontrakt), które realnie zaczęło mi doskwierać. Przeprowadzka na peryferia miasta sprawiała, że zdałem sobie z tego sprawę. Okazało się, że zasięg Play w nowym miejscu zamieszkania jest niemal zerowy. Na szczęście kończyła mi się umowa, której nie przedłużyłem. Z perspektywy czasu wiem, że to była świetna decyzja.Po przeniesieniu numeru z abonamentu na prepaid zdałem sobie sprawę z niesamowitej elastyczności i swobody. Mając numer na kartę można migrować między operatorami praktycznie z dnia na dzień.Po rezygnacji z Play postanowiłem skorzystać z oferty T-Mobile. Byłem zaskoczony jak korzystna jest oferta na kartę - wystarczyło doładowanie za 25 zł raz na 30 dni a otrzymywałem rozmowy i SMS'y bez limitu i nawet 20 GB internetu (pod warunkiem, że doładowałem konto przez aplikację operatora). Jedynym mankamentem są płatne MMS-y (28 gr) jednak okazało się, że z wiadomości multimedialnych korzystam naprawdę sporadycznie. Mało tego, w cenie jest też 2,57 GB Limitu Danych w UE. Oczywiście dochodzą też cyklicznie rozdawane bonusy w aplikacji Mój T-Mobile.