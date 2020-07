CD-Action ma nowego właściciela, a Ty możesz być inwestorem

Ważna informacja.





Fantasyexpo nowym właścicielem CD-Action

"Ten moment musiał w końcu nadejść – i nadszedł teraz. We współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo, która w czerwcu 2020 roku przejęła prawa do marki, rozpoczęliśmy prace nad nowym etapem w historii CD-Action. Obok wydawanego nieprzerwanie papierowego czasopisma stanie nowy portal oferujący zarówno treści pisane, jak i nowoczesne formy wideo."

Inwestycja w CD-Action - czy jest szansa na zysk?

Z końcem kwietnia bieżącego roku polski internet obiegła smutna informacja. Wtedy to właśnie okazało się, że cała redakcja CD-Action dostała wypowiedzenia , a kultowe czasopismo o grach miało najpewniej przestać istnieć. Po nieco ponad dwóch miesiącach okazuje się, że znana marka wyszła z zamieszania na tarczy, a prawa do niej zostały odkupione!Prawa do CD-Action przejęła polska agencja gamingowa Fantasyexpo, o czym na Facebooku poinformował oficjalny profil Magazynu CD-ACtion. Co to oznacza? Papierowy magazyn ma być wydawany zgodnie z harmonogramem, a za jego tworzenie odpowiedzialni będą znani do tej pory redaktorzy. Nowością ma być nowoczesny serwis internetowy cdaction.pl, o kształcie innym niż do tej pory. Fantasyexpo liczy na to, że dorzucą się do niego internauci.W serwisie crowdfudingowym Beesfund już wkrótce ruszy zbiórka pieniędzy na stworzenie nowego serwisu internetowego CD-Action. W tej chwili pod podanym adresem widnieje jedynie krótka notka, zachęcająca do pozostawienia swojego e-maila, celem szybkiego powzięcia informacji o starcie kampanii.- czytamy.Fantasyexpo kusi możliwością inwestycji w projekt, co może oznaczać potencjalny zwrot części kwoty, proporcjonalny do udziałów. Nie nastawiałbym się tu jednak na zyski. Fantasyexpo chce z pewnością przenieść ciężar niemałej inwestycji w serwis na fanów, którzy tak mocno zżyli się z marką CD-Action na przestrzeni lat, że mogą zechcieć pomóc postawić go na nogi. Pytanie brzmi: czy znajdą się chętni?Nowemu CD-Action pod banderą Fantasyexpo kibicujemy i z zainteresowaniem obserwować będziemy dalszy rozwój wydarzeń.Źródło: mat. własny, CD-Action