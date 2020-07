HTC może odżyć. Desire 20 Pro dostępny na Tajwanie wygenerował duży wzrost przychodów

Zdaje się, że to głównie za sprawą jednego modelu smartfonu, jakim jest HTC Desire 20 Pro. To bym bardziej zaskakujące, bo telefon dostępny jest wyłącznie na Tajwanie. Jeśli przychód wzrósł z 297 milionów tajwańskich dolarów w kwietniu i 397 milionów w maju, do 649 milionów w czerwcu, możemy mówić o zauważalnym sukcesie. Przeliczając to na nieco ponad 22 milionów amerykańskich dolarów, wynik nie wygląda już tak imponująco. Jednak proporcjonalnie mowa o niemal 64 proc. wzrostu względem poprzedniego miesiąca.Oczywiście mowa tylko przychodzie, a nie dochodzie, jednak takie wyniki wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży i zbliżającą się w sierpniu premierą, wydają się dobrą wróżbą na przyszłość. Raczej nie ma szans na to, aby HTC wróciło do czołówki, ale poi wzrostach przychodów, może w końcu zacznie generować zadowalające dochody. Tym bardziej, że czołowy model HTC U20 5G powinien przyciągnąć potencjalnych klientów niezłym stosunkiem możliwości do ceny oraz obecnością 5G i być popularniejszym telefonem niż średniopółkowy HTC Desire 20 Pro.