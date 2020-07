Audyt w NordVPN zakończony. Wynik potwierdza to, co niektórzy wiedzieli od dawna

Znany VPN wzięty pod lupę.





Co daje VPN?

Aplikacja mobilna NordVPN. | Źródło: mat. własne

Promocja na NordVPN

O NordVPN w sieci krążą różne komentarze - często bardzo krzywdzące dla usługodawcy. W naszej recenzji NordVPN staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości na temat usługi, ale niektórych po prostu nie byliśmy w stanie. Spieszymy zatem z informacją, iż zakończony został właśnie drugi audyt NordVPN, który potwierdził, że deklarowana prze firmę polityka braku logów jest realizowana zgodnie z zapowiedziami.Audyt w NordVPN przeprowadzała firma PricewaterhouseCoopers AG (PwC) Switzerland, wchodząca w skład tzw. Wielkiej Czwórki firm zajmujących się audytem przedsiębiorstw. W toku działań ustalono, żeużytkowników. NordVPN wie o swoich użytkownikach tylko tyle, ile jest konieczne do świadczenia usług - i absolutnie nic więcej.Podstawową zaletą korzystania z VPN jest anonimowość i bezpieczeństwo w sieci. Po włączeniu VPN dane są szyfrowane i nikt, nawet dostawca internetu nie jest w stanie śledzić ruchu sieciowego i analizować odwiedzanych przez użytkownika witryn. Internauta staje się anonimowy, a jego prawdziwy adres IP jest ukrywany.Inną kolosalną zaletą jest możliwość uzyskania dostępu do treści niedostępnych w Polsce w popularnych serwisach VOD. Dobry przykład to Netflix. W Polsce na Netflixie dostępnych jest na tę chwilę 211 seriali i 570 filmów. Dużo? Po połączeniu się z odpowiednim serwerem VPN w Stanach Zjednoczonych uzyskacie dostęp do bazy 1326 seriali i 4339 filmów.Obecnie internauci skorzystać mogą z 70-procentowej zniżki na NordVPN, uznawany przez wielu za najlepszą usługę VPN na świecie. NordVPN w najnowszej promocji dostępnej pod tym adresem kosztuje zaledwie 3,11 euro, czyli, w planie 2 letnim. Oznacza to, że decydując się na korzystanie z usługi przez 2 lata zapłacicie stawkę jak w planie 3-letnim. Równowartość jednego kebaba to doskonała cena za wszystkie możliwości, jakie oferują VPN'y.NordVPN nie oferuje wprawdzie okresu próbnego, ale możecie korzystać z usługi do 30 dni i jeśli nie będziecie z niej zadowoleni, firma bezproblemowo zwróci pieniądze.