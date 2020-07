Netia EvoBox - nowy dekoder debiutuje wraz z nową ofertą pakietów telewizyjnych

Netia zaprezentowała zupełnie nową ofertę pakietów telewizyjnych. Szczególnie ciekawie wygląda pakiet z ponad 100 kanałami TV i światłowodowym internetem do 300 Mb/s za 60 zł miesięcznie.



6 lipca Netia wprowadziła do sprzedaży zupełnie nową gamę pakietów kanałów telewizyjnych, w zestawach z szybkim, stacjonarnym dostępem do internetu. Klienci mają do wyboru trzy warianty pakietów popularnych kanałów telewizyjnych, które zawierają: 79, 101 lub 184 pozycje.



Zestawy usług TV z internetem do 300 Mb/s kosztują odpowiednio: 50 zł, 60 zł i 90 zł (w pierwszym miesiącu dostęp do pełnej oferty gratis). Każdy z zestawów można poszerzyć m.in. o liczne pakiety z treściami premium, dodatkowe dekodery (multiroom), GigaNagrywarkę oraz przyspieszyć internet aż do 1 Gb/s.



Netia EvoBox / foto. Netia



Dekoder Netia EvoBox

Oferta TV Netii powstała we współpracy z Grupą Polsat. Współpraca nie ogranicza się jedynie do kwestii programowych, a obejmuje również stronę techniczną, w tym dekodery Netia EvoBox.



EvoBox, to rozwiązanie, które umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych i dostęp do serwisów online oraz odtwarzanie plików multimedialnych (wideo, zdjęcia, muzyka) z zewnętrznej pamięci USB.





Według Netii, użytkownicy docenią nowoczesne i czytelne menu oraz łatwość obsługi pilota, a także duże możliwości edycji listy ulubionych programów. Dekoder Netia EvoBox oferuje też zaawansowaną wyszukiwarkę kontekstową, która bardzo ułatwia odnalezienie interesujących nas materiałów np. konkretnego reżysera, z danym aktorem, określonego gatunku itp.



