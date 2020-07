Ojciec w szoku. 11-letnia córka wydała 6000 dolarów na Roblox

Niemałe zaskoczenie.





To nie pierwsza sytuacja, kiedy rodzic odkrywa, że jego dziecko wydało tonę pieniędzy na mikrotransakcje bez jego zgody – podobnych historii na przestrzeni lat pojawiało się mnóstwo. Ta jest jednak wyjątkowo „okrutna”. Steve Cumming w programie Jeremy Vine Show przyznał się, że– wszystko to przy wykorzystaniu karty debetowej swojego ojca. Wina nie do końca leży jednak po stronie samej dziewczynki.Poszkodowany ojciec przyznał się, iżJego córka namówiła go do jednej transakcji na kwotę około 4,99 funta i okazało się, że późniejsze mikrotransakcje związane z pobieraniem pieniędzy z karty debetowej nie stanowiły już żadnego, większego problemu. Siedemdziesięciodwuletni ojciec do tej pory nie korzystał z bankowości internetowej – zmusiła go do tego pandemia koronawirusa. Cumming nie chciał odwiedzać banku ani korzystać z bankomatów. O całej sytuacji związanej z dużą płatnością dowiedział się dopiero miesiąc po pierwszym skorzystaniu z karty.- Byłem zaskoczony widząc setki oddzielnych transakcji, wszystkie na kwotę od 0,99 GBP do nawet 9,99 GBP. Nie mogłem tego zrozumieć, myślałem, że zostałem oszukany – powiedział.11-letnia córka Brytyjczyka uważała, iż cały czas wydaje pieniądze podobne do tych, które można znaleźć chociażby w Monopoly.Po skontaktowaniu się z programistami w Roblox Corporation, marka zdecydowała się na pełen zwrot pieniędzy. Programiści przekazali, iż jest to faktycznie sytuacja związana z nieautoryzowanym użyciem karty debetowej, bez wiedzy użytkownika. Roblox Corporation ma oprócz tego bezpośrednio współpracować z rodzicami, aby w miarę możliwościJeśli chodzi o podobne przypadki, to warto przypomnieć historię nastolatka, któryub innego 11-latka, który wydał prawiew ciągu niecałych dwóch tygodni.Źródło: TechSpot / fot. Roblox Corporation