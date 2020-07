Te strony internetowe naśladują pulpity różnych systemów operacyjnych

Aż 72 interesujące projekty.





Systemy operacyjne w przeglądarce internetowej

Windows XP w przeglądarce - nabierz swoich bliskich

Źródło: mat. własne

Przekonaj się, że Windows 93 istniał naprawdę

Źródło: mat. własne

BritneyOS'99

Źródło: mat. własne

EmuOS - Windows 95, 98 i ME do wyboru

Źródło: mat. własne

Źródło: mat. własne

Nie dalej jak tydzień temu prezentowaliśmy na łamach naszego serwisu niezwykle ciekawy projekt internetowy. Windows 98 w przeglądarce spotkał się z całkiem sporym zainteresowaniem z Waszej strony, dlatego też pomyślałem, że spodoba się Wam możliwość przejrzenia pokaźnej skarbnicy takich przeglądarkowych wersji popularnych i... faktycznie nieistniejących OSów. Gotowi? Jest tego całe zatrzęsienie.To chyba jeden z ciekawszych dowcipów komputerowych, jakie można zrobić znajomej osobie, dysponując dostępem do jej komputera. Otwórz tę witrynę w przeglądarce internetowej, uruchom tryb pełnoekranowy klawiszem F11, a następnie obserwuj jak zdezorientowana ofiara żartu zmaga się z... Windowsem XP. Oczywiście sam możesz przeklikać się przez interfejs i zobaczyć co w nim działa, a co nie.No serio, nie wierzycie!? Dlaczego miałbym kłamać? Przechodząc pod ten adres uruchomisz system Windows 93 i zagrasz na nim w Half-Life 3. W jego obrębie znajdziesz liczne gry i programy, które... działają. Podziwiam, że komuś się chciało to wykreować! Przejdź tutaj i przenieś się do końcówki lat 90', kiedy świat szalał na punkcie młodej Britney Spears. Pamiętasz te czasy? Wspomnienia odżyją na nowo. Kliknij i zobacz jak prezentowały się trzy kultowe systemy z ostatniej dekady XX wieku oraz jakie apki i gry na nich uruchamiano. Doświadczenie zaczyna się już na etapie ekranu uruchamiania wirtualnej maszyny, do złudzenia przypominającym rozruch PCta z tamtych lat. Odpal Winampa, zagraj w Sapera, DOOMa 1 i powspominaj czasy swojej młodości.Obszerną listę łącznie 72 podobnych projektów znajdziecie pod tym adresem . Miłego klikania! Dajcie znać w komentarzach, które przypadły Wam najmocniej do gustu.Źródło: simone.computer