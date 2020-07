Xiaomi przedstawia gadżeciarski parasol. Youpin Ninetygo ochroni nie tylko przed deszczem

Z całkowicie przyziemnych cech parasola marki Ninetygo, któremu patronuje Xiaomi, trzeba wymienić wielkość wystarczającą na dwie osoby. Czasza ma średnicę 106 cm, a długość od początku uchwytu, aż do samego czubka, to 65 cm. Po złożeniu parasol skraca się do 33,2 cm i średnicy 6 cm. Waga wynosi 410 g.Producent zapewnia, że konstrukcja jest solidna i powinna oprzeć się nawet mocniejszym podmuchom wiatru. Pręty mogą się skręcać o kilka stopni, co zapewnia elastyczność i lepiej przeciwdziała uszkodzeniom parasola przy wuchurze. Poza deszczem, produkt może dobrze ochronić przez bezpośrednim padaniem promieniowania UV i ciepłem, co potwierdza zgodność z klasą UPF50.



Ciekawe dodatki do prostego przedmiotu

Pierwszym z nietypowych usprawnień, jest możliwość złożenia parasola w drugą stronę. Taki zabieg przyda się, jeśli wchodzimy do budynku prosto z ulewy i nie chcemy zachlapać podłogi, czy innego miejsca, gdzie położymy parasol, przez ściekające pozostałości wody. Wszystko pozostanie w środku czaszy.

Rączka zawiera wbudowaną elektronikę latarki / foto. Xiaomi Youpin

Innym niecodziennym i nawet związanym z elektroniką, ale wciąż prostym zabiegiem, jest wbudowanie latarki w rączkę. Strumień światła wychodzący z podstawy uchwytu oświetla okrąg o średnicy około 1 m, który jest widoczny do 10 metrów przed nami. Teoretycznie większość ulic ma latarnie, ale i tak wbudowany LED może pomóc po zmroku czy w niedoświetlonym zaułku. Szkoda, że poprzestano tylko na tym, a nie dano jakiejś prawdziwej funkcji smart. Ale z drugiej strony, co takiego w pełni "smart" może mieć parasol, aby była to użyteczna funkcja?Jak na razie produkt jest dostępny tylko na platformie Xiaomi Youpin, więc wyłącznie w Chinach. Chociaż bardzo wiele dostępnych tam pozycji, w końcu trafia do sklepów realizujących ogólnoświatowe wysyłki, czy nawet do szerszej dystrybucji w wielu krajach. Koszt parasola Ninetygo, to 49 chińskich juanów (poniżej 30 złotych). Wysyłki z platformy Youpin mają odbyć się 29 lipca.