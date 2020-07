Andrzej Duda obiecuje: światłowód w każdym domu i dobry zasięg telefonii komórkowej

Obietnice wyborcze.





Karta wolności w sieci ma cztery części

Nikt nie obieca Polakom tyle, co dwaj kontrkandydaci do prezydenckiego fotela. Prezydent Andrzej Duda ogłosił w Sulęcinie w woj. lubuskim Kartę wolności w sieci. Jej główne postulaty to światłowód w każdym domu i budynku użyteczności publicznej, sprzeciw wobec ACTA 2, wobec podatkowi od smartfonów oraz przyspieszenie pełnej cyfryzacji administracji. Jeśli choć na chwilę zastanowicie się nad tymi postulatami szybko spostrzeżecie, że co najmniej jednego z nich zapewne nie uda się spełnić.Część pierwsza Karty wolności w sieci nosi tytuł. W swojej treści dokument zakłada doprowadzenie łączy światłowodowych w Polsce do każdego domu w Polsce, każdego budynku użyteczności publicznej (szkół, bibliotek, szpitali), a także poprawę zasięgu sieci mobilnej na terenie całego kraju. Zastanawiam się jak przebiegał będzie proces doprowadzania światłowodów do wiosek na wschodzie Polski, skoro stosownej infrastruktury wciąż nie ma choćby w centrum Katowic (potwierdzone własnym doświadczeniem) i zapewne wielu dzielnicach innych dużych miast, gdzie operatorom takich łączy doprowadzać się nie opłaca. Chętnie zweryfikujemy realizację tej zapowiedzi za rok, o ile Andrzej Duda wygra wybory. Wyborcy być może o niej zapomną, ale media na pewno nie.Część druga Karty nosi tytułW tym miejscu widnieje stanowczy sprzeciw wobec ACTA 2 , cenzurze i monitorowaniu treści w sieci, a także brak zgody na działania Unii Europejskiej, które miałyby do tego prowadzić. W tej samej treści postuluje się wywieranie nacisku na platformy cyfrowe celem zapewnienia przez nie przejrzystości mechanizmów moderacji treści.Trzecia część to- bardzo ważna. Tutaj głównym postulatem jest pełna cyfryzacja e-administracji i umożliwienie obywatelom załatwiania wszystkich spraw online (rejestracja pojazdu, błagam) za pośrednictwem portalu gov.pl, dostępny także w wersji mobilnej. Znalazła się tam zapowiedź e-doręczenia oraz odmiejscowienia urzędów. Każdą sprawę obywatel będzie mógł załatwić w dowolnym urzędzie.Czwarta część nosi tytuł. Tutaj Prezydent Andrzej Duda obiecuje "super szybki", darmowy Internet w każdej szkole oraz nowoczesne sprzęty multimedialne w klasach. Ba, pada nawet propozycja służbowych laptopów dla nauczycieli oraz... zapewnienie ich i dostępu do Internetu uczniom z rodzin o niskich dochodach.Tytuł piątej części Karty wolności w sieci mówi sam za siebie:Karta ma stanowić "istotny element" programu wyborczego Andrzeja Dudy. Jak będzie przebiegać realizacja postanowień, dowiemy się - o ile Andrzej Duda w II turze wygra z Rafałem Trzaskowskim - w najbliższych latach.Źródło:, zdj. tyt. zrzut ekranu z materiału z YouTube