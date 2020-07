Polecam znajomym usługi i zarabiam. Prowizje trafiają na konto bankowe już po 24 godzinach

Nawet 160 zł prowizji za jedną transakcję.

Program Partnerski nazwa.pl

Ile można zarobić?

„W nazwa.pl wsłuchujemy się w głos naszych Klientów i całej społeczności, która jest zgromadzona wokół nas. W najnowszej odsłonie Programu Partnerskiego, którą uruchomiliśmy w marcu, skupiliśmy się na najwyższych na rynku prowizjach i błyskawicznych wypłatach. Prowizje trafiają do naszych Partnerów w ciągu 24 godzin na wskazane konto bankowe”

Materiał powstał we współpracy z firmą nazwa.pl, ale korzyści dostępne w Programie Partnerskim bronią się same :)

Wielu osobom idea programów partnerskich kojarzy się wyłącznie negatywnie. Zupełnie niesłusznie. Istnieje wiele świetnych inicjatyw, na których korzystają zarówno polecający, jak i osoba zachęcana przez polecającego do skorzystania z określonej usługi. Jedną z nich jest, oferującej jakościowe rozwiązania w atrakcyjnych cenach.Spółka nazwa.pl to polska firma oferująca całe spektrum ciekawych usług z zakresu technologii związanych z użytkowaniem zasobów sieci. Bez względu na to, czy chcesz zarejestrować domenę, szukasz hostingu, usługi VPS, certyfikatu SSL, czy może pragniesz zadbać o bezpieczeństwo swoich danych poprzez utworzenie ich kopii zapasowej w usłudze, nazwa.pl ma ofertę skrojoną na miarę Twoich indywidualnych potrzeb. Testowałem jedną z usług nazwa.pl i postanowiłem polecić ją znajomym. Dlaczego miałbym tego nie zrobić, skoro byłem z niej zadowolony?Firma nazwa.pl jest numerem jeden w Polsce w zakresie rejestracji domen i świadczenia usług hostingowych. Jak zapewne się domyślacie, polecanie produktu cieszącego się powszechnie świetną opinią jest zadaniem niezwykle prostym. Z usług nazwa.pl skorzystało już ponad milion klientów, dzięki czemu zachowuje pierwszą pozycję wśród rejestratorów domen. Liczba zarejestrowanych domen opiewa na 4 miliony. Polecanie tego rodzaju usług to czysty zysk zarówno dla polecającego, jak i osoby poszukującej operatora o dobrej renomie.W Programie Partnerskim możecie polecać dowolny produkt nazwa.pl, oferując innym korzyść w postaci. Wystarczy podesłać danej osobie wielorazowy kod rabatowy na voucherze lub w linku polecającym, aby odbiorca cieszył się możliwością zaoszczędzenia środków. Zyskiem polecającego jest kwota stanowiąca 25% wysokości wpłaty za daną usługę. Dużo? Zarobki mogą być jeszcze wyższe.Uważacie, że jesteście w stanie polecać usługi nazwa.pl i dotrzeć do dużej liczby potencjalnie zainteresowanych nimi osób? Wystarczy zalogować się do Panelu Klienta , a zostanie Wam aktywowane wynagrodzenie w wysokości nawet 50% od pierwszej wpłaty za polecane usługi oraz nawet 35% od kolejnych płatności. Co więcej, im więcej usług polecicie, tym prowizja za ich przedłużenie będzie wyższa. Pole manewru jest spore, bowiem firma nazwa.pl proponuje obecnie:Oczywiście kwota uzyskanej prowizji zależna jest od wartości zakupionej usługi. Warto jednak pamiętać, że. Przykładowo, jeżeli ktoś z Twojego polecenia wykupi roczny abonament na Hosting Cloud Start, zapłaci 320 zł netto (zamiast 400 zł), a Ty otrzymasz! W przypadku droższych usług finalna kwota prowizji będzie jeszcze wyższa.- mówi Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.plJak widać, na dzieleniu się dobrymi produktami może zyskać każdy. Zdecydowanie warto wypróbować możliwości Programu Partnerskiego od nazwa.pl, rejestracja jest darmowa i zaraz po zalogowaniu można wygenerować voucher lub link partnerski. Wystarczy polecać sprawdzone usługi wśród znajomych i internautów, a saldo zebranej prowizji może szybko rosnąć i dać dodatkowy zastrzyk gotówki.