Sportowy gokart Xiaomi Ninebot No. 9 Kart Pro. Ma niecodzienną funkcję

samochodzie elektrycznym marki Baojun, w którego projekcie pod kątem komputeryzacji brało udział Xiaomi. Tym razem firma w pojedynkę stanęła na wysokości zadania i stworzyła inny pojazd kołowy i to nie pierwszy tej klasy w swoim dorobku. Nie, wcale nie chodzi o deskę czy hulajnogę elektrycznyą, a o sprzęt prawie jak dla rywalizujących na torze zawodowców.



Należąca do Xiaomi marka Ninebot wypuściła gokart No. 9 Kart Pro. Skierowany jest również do młodzieży, ale nie jest to zwykły zabawkowy samochód dla dzieci, tylko gokart opracowany przy współudziale zawodników ścigających się takimi maszynami w oficjalnych zawodach. Jego charakterystyka pokrywaja się z profesjonalnymi wyścigowymi modelami, choć nie jest aż tak mocny. Tym bardziej do poziomu dużych maszyn z WRC lub rallycross jeszcze daleko, ale to już coś zapewniającego wrażenia z jazdy bliskie znanym z zawodów - choć tylko gokartowych.





Do nauki jazdy i ścigania się

Proporcje rozłożenia masy, to 40:60, co ma zapewnić lepsze przyspieszenie. Dwa chłodzone powietrzem silniki w szczycie mogą łącznie osiągać 4800 W (standardowo 900 W) i rozpędzać gokart do 37 km/s. Akumulator o pojemności 432 Wh wystarczy na 62 okrążenia 400-metrowego toru wyścigowego. Ładuje się przez 4 godziny.



Ustawienia i parametry w dedykowanej aplikacji - nawet gokarty są smart / foto. Xiaomiyoupin



Komputeryzacja i ugłośnikowienie

Przyjemna dla oka sportowa stylistyka z nutą nowoczesności / foto. Xiaomiyoupin



Gokart może być też sparowany z dedykowaną aplikacją na smartfony i tablety. Sprawdzimy w niej różne parametry pojazdu, ale też ustawimy podświetlenie LED czy włączymy odmienne tryby skręcania. Dzięki nim gokart może wchodzić w ciaśniejsze bądź szersze łuki. Ustawienia pozwolą też łatwiej driftować.



Projekt można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie Xiaomiyoupin w cenie 8998 juanów (około 5050 złotych). Na tle najwyższych modeli elektrycznych desek i hulajnóg, to wciąż bardzo drogo, ale wcale nie są to kosmiczne pieniądze kilka razy przewyższające cenę takich produktów. Wysyłki gokartów Xiaomi Ninebot No. 9 Kart Pro mają mieć miejsce już od 30 czerwca.



Trenuj jak zawodowiec.