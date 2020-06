To koniec PCLab.pl! Popularny polski serwis kończy działalność

Piorunująca wiadomość.





PCLab.pl znika, by umocnić markę Komputer Świat

"PClab.pl to jednak nie tylko artykuły i newsy, to również olbrzymia społeczność i stworzona przez Was baza porad, miejsce wymiany doświadczeń. Doskonale Was znamy, potrafimy jednym tchem wymienić stałych i najbardziej aktywnych czytelników – czasem z uśmiechem, a czasem wspominając burzliwe dyskusje. Wiedząc jak ważne jest dla Was forum, postanowiliśmy po wielu latach je zaktualizować, dzięki czemu dostanie ono funkcjonalność adekwatną do teraźniejszości"

Szok i niedowierzanie. Po 18 latach polski serwis technologiczny. Informację taką przekazano w ostatnim opublikowanym przez Arkadiusza Świostka na łamach serwisu artykule. Decyzję o uśmierceniu marki PCLab podjął właściciel serwisu, wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska.W treści komunikatu wyczytać można, że wydawca pragnie wzmocnić domenę Komputerswiat.pl, w ramach której publikowane będą treści ukazujące się do teraz na PCLabie - nie wiadomo jednak w jakiej postaci. W obrębie domeny PCLab.pl nie pojawią się już żadne nowe treści., czytamy w ostatnim akapicie publikacji.Serwis PCLab.pl założony został przez Pawła Pilarczyka i wystartował 1 września 2002 roku. Internauci polubili go za rozbudowane i profesjonalnie przygotowywane testy sprzętu. W ostatnich latach medium to zaczęło skupiać się także na informacjach lifestyle'owych, a stali czytelnicy zarzucali, że PCLab.pl nie jest już tym, czym był początkowo.Będziecie tęsknić?Źródło: PCLab.pl