Facebook w końcu wprowadza funkcję, na którą czekają miliony. Zobacz jak wygląda

Tryb ciemny w Facebooku na smartfony i tablety

Facebook appears to be rolling out Dark Mode... https://t.co/qSfDa8d51e — Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020

Jak włączyć tryb ciemny na Facebooku na smartfonie?

Tryb ciemny Facebooka w aplikacji na smartfony budzi emocje jeszcze od zeszłego roku. W sierpniu 2019 roku prezentowaliśmy Wam jak wygląda Facebook na Androida w trybie ciemnym , będący wtedy na wczesnym etapie swojego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich miesięcy doczekaliśmy się jedynie premiery dark mode dla przeglądarkowej wersji serwisu Marka Zuckerberga. Teraz tryb ciemny w końcu jest udostępniany osobom korzystającym z mobilnej jego odmiany.Facebook udostępnił tryb ciemny w aplikacji mobilnej niewielkiej grupie osób z całego świata. Potwierdził to oficjalnie przedstawiciel Facebooka w e-mailu wysłanym serwisowi The Verge. Niestety, poinformował on również, że wciąż nie wiadomo kiedy nowy tryb wyświetlania zostanie zaoferowany wszystkim użytkownikom.Osoby mogące korzystać już z trybu ciemnego Facebooka pochwaliły się zrzutami ekranu w sieci.Zastanawiającym jest to dlaczego Facebookowi tak wiele czasu zajmuje wprowadzenie tak w gruncie rzeczy prostej funkcji, jak alternatywny, ciemny tryb wyświetlania. Oferują go przecież zarówno Facebook Messenger, jak i Instagram, WhatsApp, czy nawet Twitter.Jeśli jesteście ciekawi czy tryb ciemny został Wam udostępniony, otwórzcie aplikację Facebooka, a następnie kliknijcie na "hamburger menu" w prawym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreseczki nad sobą). Następnie przewińcie ekran do sekcji "Ustawienia i prywatność" i rozwińcie ją. To właśnie w tym miejscu powinna widnieć ikona trybu ciemnego.Źródło: Twitter, mat. własny