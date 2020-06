Twój kot też mówiłby Xiaomi lepsze. Smart kuweta Youpin CATLINK Automatic Litter Box Youth

Częste zmiany żwirku w kuwecie lub problemy z zapachem i przepełnieniem? Ludzie mający koty z pewnością czerpią dużo radości ze swoich zwierząt, ale pewne sprawy nie są tak miłe. Sprzątanie kuwety na pewno nie należy do ulubionych zajęć. Nie jest to karkołomny proces, ale zawsze można go ulepszyć. Właśnie z tego powodu powstała automatyczna kuweta Xiaomi Youpin CATLINK Automatic Litter Box Youth.

Chodź puszek, lecimy w kosmos / foto. Xiaomi Youpin

Gruszka betoniarki i szuflada na proszek do prania w kuwecie? / foto. Xiaomi Youpin



Przyzwyczailiśmy się do tego, że kuwety, nawet te nowoczesne i automatyczne, mają kształt mniej więcej prostokątny. Tymczasem Xiaomi Youpin bliżej do kuli czy jajka. Jej wymiary to 60 x 58 x 71 cm. Urządzenie składa się z kilku rozkładanych części: ciężkiej, ale trudnej do wywrócenia podstawy (9 kg), obrotowej części dla kota z zapasem żwirku, pojemnika na kulki, osłony i szuflady na zużytą ściółkę. Nie wiem jak wam, ale mi bardziej przypomina minibetoniarkę albo statek kosmiczny dla kota.Po kilku minutach od wizyty naszego pupila, Youpin CATLINK Automatic Litter Box Youth obraca się i automatycznie czyści. Zużyty żwirek powinien spaść do szuflady, w której umieszczamy wygodne do wyrzucania worki. Aby uniknąć przypadkowego kręcenia kotem niczym w pralce, sprzęt wyposażono w czujniki grawitacyjne i naciskowe. Jeśli nasz czworonóg wróci do kuwety podczas jej czyszczenia, proces zostanie przerwany i wznowiony dopiero po jej opuszczeniu.