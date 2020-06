Paweł Jumper - remastered. Kultowy film w 60 kl./s. i wysokiej rozdzielczości (wideo)

Proszę Państwa, Paweł będzie skakał!





Hity polskiego internetu - wszyscy znacie je zapewne doskonale. "Krzychu, kadetem tera", "Miota nim jak szatan", czy też "Jestem hardkorem" to tylko wybrane z długiej listy filmów dziwnych, zabawnych i przerażających. Wśród nich na stałe w pamięci internautów wyrył się zwłaszcza słynny "Paweł Jumper", czyli nagranie umieszczone w serwisie YouTube jeszcze 28 sierpnia 2010 roku. Słynny skok na rowerze wyposażonym w "same Shimanochy" do tej pory odtworzono blisko 3,3 miliona razy. Teraz ktoś postanowił zremasterować lubiane nagranie.Powiedzmy sobie szczerze: to nie jest profesjonalny remaster. Rozdzielczość znanego filmu podniesiono programowo do poziomu 1440p, a płynność do 60 klatek na sekundę. Porównajcie dwa poniższe materiały wideo i powiedzcie sami, który bardziej przypada Wam do gustu?I jak wrażenia? Ja wolę klimat oryginału. Kończąc swój krótki wpis, podzielę się z Wami nie lada ciekawostką. ;)Miejsce owiane legendą znajduje się we wsi Raciniewo w gminie Unisław. Ponoć całkiem często odwiedzają je fani Pawła, którzy ochoczo fotografują się z rowerami na szczycie schodków. Czy miejsce zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat? Zobaczcie i oceńcie.Źródło: YouTube, mat. własny