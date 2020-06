Przetestowaliśmy Multiskrytkę w paczkomatach InPost. Odbiór przesyłek szybszy i wygodniejszy

InPost zapowiedział włączenie Multiskrytki, na razie testowo. W wybranych paczkomatach w całej Polsce można było znaleźć w jednej przegródce wszystkie swoje paczki, jeśli akurat zamawialiśmy kilka przesyłek, które doszły do jednego paczkomatu w tym samym czasie.



Multiskrytka InPost dla każdego

Widać niedawno Multiskrytka musiała przejść w regularną fazę funkcjonowania lub przynajmniej mocno poszerzyć pulę aktywnych paczkomatów. Coraz więcej klientów InPostu zaczęło dostawać przesyłki w takiej formie, także część naszej redakcji.



Zdalne otwieranie jak najbardziej działa też dla Multiskrytki / foto. Instalki.pl

Multiskrytka InPostu działa zarówno przy tradycyjnej metodzie otwierania skrytki panelem paczkomatu, jak i zdalną komendą z dedykowanej aplikacji InPostu. Z punktu widzenia klienta, obsługa nie różni się w istotny sposób. Jedynie dostajemy zbiorcze powiadomienie dla kilku przesyłek z odpowiednim kodem i innymi danymi odbioru, tak jakby chodziło o pojedynczą paczkę. Po otwarciu przegródki, po prostu widzimy kilka osobnych pakunków.



W aplikacji mobilnej zwyczajnie żółte elementy jak np. pasek pozostałego czasu do odbioru, przy multiskrytkowej opcji oznaczone są na niebiesko. Dodatkowo widać dopisek "multiskrytka". Po naciśnięciu w pozycję, mamy dostęp do szczegółów, w tym danych każdej pojedynczej paczki. Oczywiście do chwili umieszczenia ich w automacie odbiorczym, wszystko wyświetla się z tradycyjnym rozbiciem na konkretne przesyłki.





Prościej, szybciej i bez przepełnień

I to tyle. Bez komplikacji i kombinowania. Zamiast kilkukrotnie podchodzić do ekranu lub zdalnie otwierać i zamykać skrytki, możemy zrobić wszystko za jednym zamachem. Ma to kilka istotnych plusów. Najprostszym do zauważenia jest szybkość i wygoda odbioru oraz krótsze kolejki do paczkomatów.



Poza tym przeciwdziałamy zaistnieniu przepełnienia. Zamiast kilku skrytek okupujemy jedną. Choć w przypadku moich zakupów, pracownik firmy i tak musiał włożyć trzy przesyłki do jednej szuflady, a czwartą do następnej. No cóż, miałem dwie rzeczy o dość dużych gabarytach. Nie mniej, w normalnym wypadku musiałbym robić to samo aż cztery, a nie tylko dwa razy. To genialna w swojej prostocie zmiana, która w połączeniu ze zdalnym otwieraniem skrytek, naprawdę ulepsza obsługę paczkomatów.



Lepiej raz, a dobrze.