T-Mobile uruchamia sieć 5G w 46 miastach

Rozbudowa sieci 5G w Polsce nabiera rozpędu, T-Mobile ogłosił właśnie, że dzięki 1600 stacjom bazowym zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca br. technologia obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów osób.Operator informuje, że od 9 czerwca do 5G od T-Mobile mogą przyłączyć się mieszkańcy Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielsko-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Łącznie, do końca czerwca br. zasięgiem technologii objętych zostaniei miejscowościach całej Polski.Aby przyłączyć się do sieci 5G wystarczy urządzenie działające w technologii piątej generacji z wykorzystaniemoraz dowolny z oferowanych od września 2019 roku planów taryfowych dla klientów indywidualnych lub taryfę MagentaBIZNES.Dostęp do sieci 5G w T-Mobile jest obecnie całkowicie bezpłatny, a dodatkowo w przypadku planów MagentaBIZNES zniesione zostają limity prędkości transmisji danych.Co ciekawe, dostęp do 5G należy uruchomić przez aplikację Mój T-Mobile, będzie on też włączany klientom przy podpisaniu nowej umowy lub aneksu z telefonem 5G. Operator podkreśla przy tym, że wraz z rozwojem 5G powstawać będą dedykowane oferty, wykorzystujące zwiększający się potencjał nowej technologii.Niestety, na początku ilość urządzeń wspierających 5G w T-Mobile jest mocno ograniczona. Operator rekomenduje smartfonwersja oprogramowania: V10e-EEA-XX iwersja oprogramowania: MIUI Global SW: 11.0.11 | 11.0.11.0 (QJBEUXM). Wsparcie dla sieci nowej generacji zapewnią teżZTE MC801A i Huawei h122-373 5G.Dla osób, które chcą przyłączyć się sieci 5G w T-Mobile przygotowano specjalną stronę poświęconą temu zagadnieniu. Jest ona dostępna pod adresem:Źródło i zdjęcia: T-Mobile