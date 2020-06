Usuwanie starych postów z Facebooka właśnie stało się łatwiejsze

Platforma zyskała nową przydatną funkcję.





Facebook – błyskawiczne usuwanie wielu postów na raz

Menu „Zarządzanie aktywnością” – jak je znaleźć?

Zapewne tak jak miliardy innych osób używacie Facebooka, by raz na jakiś czas kontaktować się z ludźmi, z którymi nie jesteście w stanie zobaczyć się z twarzą w twarz, dzielić się treściami znalezionymi w sieci, czy wyrażać swoje opinie na forum publicznym. Założę się jednak, że korzystacie z tej platformy od lat, może już od czasów podstawówki. W takim wypadku istnieje spora szansa, że Wasza oś czasu zawiera mnóstwo dawnych postów, których dzisiaj byście się wstydzili, a które mogliby zobaczyć chociażby Wasi potencjalni pracodawcy. Na szczęście, Facebook właśnie zyskał narzędzie, dzięki którym usuniecie wybrane posty w mgnieniu oka.Dotychczas, aby usunąć z Facebooka stare posty, trzeba się było do nich po prostu doscrollować, albo na osi czasu, albo w dzienniku aktywności po uprzednim użyciu odpowiednich filtrów. Wówczas każdy kolejny post trzeba było kasować ręcznie. Teraz, za sprawą opcji „” możliwe stało się usuwanie wielu wpisów na raz.Menu „Zarządzaj aktywnością” pozwala na zaznaczenie postów, których chcemy się pozbyć, a następnie. Te automatycznie znikną z Kosza po 30 dniach, ale jeśli sobie tego życzymy, możemy je z niego usunąć ręcznie lub, gdy zmienimy zdanie, przywrócić. W przypadku, gdy nie chcemy całkowicie usunąć postów i zamiast tego sprawić, żeby po prostu były widziane tylko przez nas, możemy zamiast do Kosza przenieść je do Archiwum.W „Zarządzaniu aktywnością”, dzięki którym ukażą nam się na przykład posty tylko z wybranego okresu, jedynie opublikowane zdjęcia i filmy czy posty, w których oznaczyliśmy poszczególne osoby. Dzięki temu przy porządkowaniu naszego facebookowego profilu możemy zaoszczędzić naprawdę sporo czasu.Jak informuje firma Marka Zuckerberga, funkcja „Zarządzaj aktywnością”platformy – Facebook i Facebook Lite. W przyszłości, choć jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie, ma ona zadebiutować też w wersji desktopowej.Gdzie w aplikacjach Facebooka ukrywa się funkcja „Zarządzanie aktywnością”? Aby do niej dotrzeć, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Najpierw przejdźcie w aplikacji do swojego profilu, a następnie do jego Ustawień, dotykając ikony trzech kropek zlokalizowanej obok paska z napisem „Dodaj do relacji”. Potem spośród wyświetlonych opcji wybierzcie Dziennik aktywności. Tam funkcja „Zarządzanie aktywnością” będzie widoczna w górnej części ekranu.Pamiętajcie, że aplikacje Facebook i Facebook Lite pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Facebook , Foto. tyt. Facebook