Kolejny serwis ma dość: Snapchat przestaje promować konto Donalda Trumpa

Wszystko przez mowę nienawiści.





fot. History in HD - Unsplash

Media społecznościowe reagują

Oficjalne, zweryfikowane konto Donalda Trumpa w serwisie Snapchat nie będzie już promowane. Wszystko to po tym, jak twórcy aplikacji zdecydowali się ograniczyć zasięg w związku z mową nienawiści. Konto RealDonaldTrump pozostanie na platformie i będzie nadal wyświetlane w wynikach wyszukiwania – profil nie będzie jednak pojawiał się w zakładce „Odkryj się w aplikacji”,. Snapchat jest drugą platformą po Twitterze, która zabrała się za konto Donalda Trumpa.W oficjalnym oświadczeniu, Snapchat przekazał, iż, tym samym zapewniającym im bezpłatną promocję w odpowiedniej zakładce. Przemoc i niesprawiedliwość rasowa to rzeczy, na które w Snapchacie i w społeczeństwie nie ma miejsca. Twórcy aplikacji jasno określili więc swoje stanowisko dotyczące treści publikowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.Donald Trump posiada około 1,5 miliona obserwujących na Snapchacie – w ciągu ostatniego roku. To także zabieg mający na celu przyciągnąć młodych użytkowników do wyborów w USA, która odbędą się w listopadzie 2020 roku.Jak widać twórcy popularnych aplikacji społecznościowych mają dość poglądów prezentowanych przez prezydenta USA iW odpowiedzi na tego typu zabiegi, Trump podpisał specjalną dyrektywę dotyczącą mediów społecznościowych, która może bardzo poważnie odbić się na ich funkcjonowaniu.Na ten moment prezydent Stanów Zjednoczonych nie odniósł się jeszcze personalnie do ruchu Snapchata, jednak jest to zapewne kwestią kilku godzin lub dni. Rzecznik prezydenta skwitował sytuację komentarzem, iż usunięcie konta Trumpa z zakładki „Odkryj”, to nic innego, jak próba wpłynięcia na wybory prezydenckie w USA.I sytuacja znów zatoczyła koło.Źródło: TheVerge / fot. Thought Catalog - Unsplash