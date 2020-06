Sklepy Apple w USA padają ofiarą grabieży

Firma zamknie wybrane placówki.





The Apple store was looted and they were able to get into the mall through the Apple store. #fox10phoenix pic.twitter.com/YoUwRSbiRq — Mario Fox10 (@MVphotoFox10) May 31, 2020

The entire apple store in DC has been looted. There’s nothing left. It took 7 minutes before a single cop showed up. pic.twitter.com/SijiCTcNjD — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

Sklepy Apple w Stanach Zjednoczonych stały się celem oportunistycznych uczestników zamieszek, podczas trwających protestów na terenie USA. Niektóre sklepy detaliczne amerykańskiego giganta poniosły znaczne szkody – nie tylko sprzętowe, ale również te związane z uszkodzeniem witryn sklepowych. Wszystko zaczęło się od śmierci George’a Floyda podczas aresztowania w Minneapolis. Ofiarą protestów na terenie Stanów ZjednoczonychNiektórzy protestujący wykorzystują chaos oraz całą sytuację do tego, aby rabować mienie oraz kraść przedmioty z niektórych sklepów. Oczywiste jest, iż Apple jako marka premium stało się tego typu celem. Między innymi w Portland, sklep giganta został zdemolowany,Sklep został otwarty zaledwie dwa dni wcześniej i będzie wymagał obszernych napraw, zanim producent ponownie zaprosi do niego klientów. Podobna sytuacja miała także miejsce w Waszyngtonie.Nie obyło się również bez problemów w epicentrum zamieszek – Minneapolis. Business Insider donosi, iż sklep Apple na Hennepin Avenue został zamknięty w obawie przed kradzieżą, jednak nie przeszkodziło to protestującym w zrabowaniu go do cna. Szabrownicy zostawili po sobie pusty sklep z samymi stolikami wywróconymi do góry nogami. Do sieci przedostały się także zgłoszenia o pracownikach Appleoraz potencjalnymi kradzieżami.