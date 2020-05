Osoby, które porównują się z innymi, spędzają więcej czasu na Facebooku

Pracownicy platformy przeprowadzili ciekawe badania.





Wyniki badań mogą Cię zaskoczyć

Z reguły do innych porównują się ci użytkownicy Facebooka, którzy mają w platformie dużo znajomych czy często przeglądają profile pozostałych użytkowników. | Źródło: Unsplash/Austin Distel

„Chociaż niemożliwe może być całkowite wyeliminowanie zjawiska porównywania się z innymi – a niektóre jego przykłady mogą być inspirujące – jesteśmy w stanie lepiej pojąć rodzaje doświadczeń, które są kojarzone przez ludzi z czuciem się gorszym niż ktoś inny, dzięki czemu możemy zidentyfikować sposoby zaradzenia im z pomocą technologii.”

Ludzie, którzy mają skłonność do częstego porównywania się z innymi, zarówno w sieci, jak i poza nią, spędzają więcej czasu na Facebooku, niż osoby, które tej skłonności nie mają. Pokazują to ciekawe badania przeprowadzone przez pracowników Facebooka.By przyjrzeć się praktyce, jaką jest porównywanie się do innych, i lepiej ją zrozumieć, Moira Burke, Justin Cheng oraz Bethany de Gant z Facebooka przeprowadzili badanie ankietowe z udziałem aż 37 729 użytkowników Facebooka z 18 różnych państw. Dodatkowo przeanalizowali oni historię aktywności tych samych osób w serwisie Marka Zuckerberga – historię sprzed czterech ostatnich tygodni. Aby chronić prywatność uczestników, wszystkie ich dane zostały zanonimizowane i zebrane na serwerze Facebooka, gdzie dokonano ich interpretacji.Po pierwsze, na ich podstawie można stwierdzić, że większość użytkowników Facebooka nie wykorzystuje sieci społecznościowej, by porównywać się do innych lub robi to rzadko (41% badanych). Niektóre osoby robią to jednak często lub zawsze (7,5%). Tak jak pokazywały poprzednie badania, tak i tym razem najczęściej na Facebooku do innych porównywali się nastolatkowie i młodzi dorośli.Co ciekawe, spośród uczestników badania porównywanie się do innych praktykowali ci, którzy mieli więcej znajomych na Facebooku, spędzali więcej czasu przeglądając profile innych użytkowników, a także widzieli więcej postów wywołujących pozytywne reakcje, więcej treści tworzonych przez osoby w podobnym wieku i ogólnie rzecz biorąc więcej postów swoich znajomych czy osób, które obserwowali. Nie zauważono natomiast dowodu na to, że użytkownicy Facebooka częściej porównują się do znajomych niż bliskich przyjaciół.W ankiecie 20 procent respondentów twierdząco odpowiadało na pytanie o to, czy w ostatnim czasie na Facebooku widzieli post, który sprawił, że poczuli się gorzej. Jednocześnie większość osób spośród tych 20 procent stwierdziła, że cieszyła się szczęściem autora posta, zaś niemal połowa z nich żałowała, że ów post widziała. Wszystko to pokazuje, że zjawisko porównywania się do innych jest zjawiskiem dość złożonym, a także, że towarzyszy wielu ludziom., stwierdził Facebook.Być może w przyszłości zjawisko porównywania się z innymi poznamy jeszcze lepiej. Moira Burke, Justin Cheng oraz Bethany de Gant prowadzą na jego temat kolejne badania, tym razem z użyciem Instagrama. Być może ich odkrycia wpłyną na to, jak w przyszłości będą projektowane nowe funkcje dla Facebooka i innych platform społecznościowych.Źródło: Facebook , Foto. tyt. Unsplash/Kon Karampelas